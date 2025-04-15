Гарматне м’ясо дешевшає: перший регіон Росії знизив вартість життя штурмовика

Схоже росіянам пропонують померти зі знижкою

Перший російський регіон вирішив знизити виплати мешканцям, які вирушили вбивати українців. Йдеться про Ямало-Ненецький автономний округ (ЯНАО), де з 15 квітня виплачуватимуть не 3,1 мільйона рублів, а 1,9 мільйона.

Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на рішення уряду ЯНАО. Зазначається, що у 2024 році у всіх російських регіонах та в окупованому Криму підняли виплати тим, хто добровільно підпише контракт із Міноборони та вирушить воювати до України.

Розмір виплат залежав від регіону. Наприклад, найвищу виплату 3,6 мільйона рублів пропонували в Самарській області, проте в більшості сума була значно меншою. ЯНАО 20 січня 2025 року підняв виплати до 31 березня, проте пізніше "акцію небаченої щедрості" продовжили до 14 квітня. Втім, із 15 квітня повторне рішення про продовження приймати не стали.

За підрахунками наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, на виплату щедрих бонусів витрачається близько 2 мільярдів на день. При цьому три чверті цих коштів береться з місцевих бюджетів, для деяких із них це до 3% усіх видатків. Подібні мотиваційні кампанії дозволяють вербувати до російської армії 1-1,5 тисячі солдатів щодня, що дозволяє покрити втрати, які теж утримуються приблизно на рівні тисячі людей на день.

Тим не менш, в ISW вважають, що російська армія з поточним рівнем втрат зможе воювати ще від 12 до 16 місяців, проте проблеми з бюджетом у неї почнуться ще швидше.

Як повідомлялося раніше, аналітики UHP раніше повідомили, що в березні 2025 року майже три сотні російських штурмовиків скоїли самогубство на полі бою. При цьому до уваги потрапили лише ті випадки, які були задокументовані на відео з безпілотників.