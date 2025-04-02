У росіян на фронті все не радісно: аналітики показали наочну статистику

З бойовим духом у загарбників явно є проблеми

Поки Володимир Путін мріє про те, як підкорити Україну і наполегливо не хоче йти на деескалацію, його солдати явно не радіють планам свого керівництва. І наочною демонстрацією є статистика самогубств окупантів на полі бою.

OSINT-спільнота Ukraine Happening Pictures не полінувалася підрахувати кількість російських солдатів, які вирішили, що з них вже вистачить цієї війни. Також там визначили, що найбільш надійним способом стати "хорошим рускім" виявилася особиста вогнепальна зброя, проте знайшлися й екзотичніші способи "денацифікуватися".

Аналітики виявили, що у березні 2025 року росіяни здійснили 282 підтверджених самогубства на фронті. Варто зазначити, що канал спеціалізується на відеозаписах з дронів, а тому вся статистика стосується лише штурмовиків, які були перехоплені українськими пілотами. Однак у цьому випадку важливою є лише загальна тенденція, яка відображає, що у загарбників на фронті зовсім не все так добре, як намагаються показати російські джерела.

Автори статистики зазначають, що у переважній більшості випадків росіяни воліли застрелитися з персональної зброї. При тому в березні навіть був зафіксований перший випадок використання з цією метою дробовика, які зазвичай потрапляють до рук російських солдатів для боротьби з дронами. Також значна частина випадків була пов’язана із застосуванням гранат. Але "смєкалочка" цим не обмежується, а тому в хід йдуть і більш екзотичні засоби на кшталт ножів, горючих рідин, колодязів, мін і навіть колючого дроту з турнікетами.

Передбачувано, що в топі опинився Покровський напрямок, який уже багато місяців є найгарячішим. Враховуючи, що саме туди загарбники стягнули основні сили, цей напрямок очікувано виділяється на тлі інших.

Аналітики навіть не полінувались скласти список "лідерів" серед російських підрозділів.

"У Росії закінчуються осли, тампони та лопати, вона може рухнути у будь-який момент", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що західних ЗМІ заявили про просування ЗСУ у Білгородській області. Водночас Генеральний штаб утримується від будь-яких заяв щодо цих подій.