С боевым духом у захватчиков явно есть проблемы

Пока Владимир Путин мечтает о том, как подчинить Украину и упорно не хочет идти на деэскалацию, его солдаты явно не радуются планам своего руководства. И наглядной тому демонстрацией является статистика самоубийств оккупантов на поле боя.

OSINT-сообщество Ukraine Happening Pictures не поленилось подсчитать количество российских солдат, которые решили, что с них хватит этой войны. Также там определили, что наиболее надежным способом стать "хорошим русским" оказалось личное огнестрельное оружие, однако нашлись и более экзотические способы "денацифицироваться".

Аналитики обнаружили, что в марте 2025 года россияне совершили 282 подтвержденных самоубийства на фронте. Стоит отметить, что канал специализируется на видеозаписях с дронов, а потому вся статистика касается лишь штурмовиков, которые были перехвачены украинскими пилотами. Однако в этом случае важна лишь общая тенденция, которая отображает, что у захватчиков на фронте вовсе не все так хорошо, как пытаются показать российские источники.

Авторы статистики отмечают, что в подавляющем большинстве случаев россияне предпочитали застрелиться из персонального оружия. При том в марте даже был зафиксирован первый случай использования в этих целях дробовика, которые обычно попадают в руки российских солдат для борьбы с дронами. Также значительная часть случаев была связана с применением гранат. Но "смекалочка" этим не ограничивается, а потому в ход идут и более экзотические средства вроде ножей, горючих жидкостей, колодцев, мин и даже колючей проволоки с турникетами.

Предсказуемо, что в топе окажется Покровское направление, которое уже много месяцев является самым горячим. Учитывая, что именно туда захватчики стянули основные силы, то это направление ожидаемо выделяется на фоне других.

Аналитики даже не поленились составить список "лидеров" среди российских подразделений.

"У России заканчиваются ослы, тампоны и лопаты, она может рухнуть в любой момент", — подчеркнули аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что западных СМИ заявили о продвижении ВСУ в Белгородской области. В то же время Генеральный штаб воздерживается от любых заявлений по поводу этих событий.