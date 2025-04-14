Кровь за территории: россияне в Украине используют для наступления "смешанную тактику", в чем ее смысл

Россияне пытаются действовать тактически грамотно – атаки координируются таким образом, чтобы одна фаза поддерживала другую

У российских войск на фронте в Украине очень медленное, но постоянное продвижение благодаря использованию так называемой "смешанной тактики". Это сочетание советской военной доктрины и использования современных технологий, оказывающее значительное давление на оборону Вооруженных сил Украины. В обмен на многочисленные жизни российских солдат армия оккупантов имеет "ползучее продвижение" на фронте.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Россияне применяют беспилотники для поиска целей, артиллерию и авиацию для ударов в попытках проложить пути для пехоты, атакующей позиции ВСУ либо множеством небольших групп солдат, либо массированными "мясными штурмами".

При этом россияне пытаются действовать тактически грамотно – атаки координируются таким образом, чтобы одна фаза поддерживала другую, они ведутся либо одновременно, либо волнами. Такая тактика приносит большие потери в живой силе. Российские пехотинцы массово умирают, получают ранения и попадают в плен. С другой стороны, в советской доктрине солдаты – это "расходный материал", а тактика российских генералов, в конце концов, заставляет ВСУ отступать под натиском превосходящих сил врага.

Украинские войска перехватывают и уничтожают российские разведчики, используя дроны-камикадзе. Однако россияне по полученным координатам сбрасывают КАБы: авиабомбы не очень точны, а потери разведчиков огромны, однако это позволяет уничтожать позиции ВСУ, пусть и не сразу, а постепенно. Враг также применяет ударные дроны "Ланцет" и артиллерию, чтобы уничтожать не столько украинскую технику, сколько логистический транспорт.

Солдаты россиян передвигаются либо на мотоциклах, либо на квадроциклах, чтобы в самоубийственном рывке к украинским позициям вызвать на себя огонь, выяснить местонахождение огневых точек ВСУ и вызвать артобстрел или авиаудар. Мало кто из таких "камикадзе" доживает до второй атаки. Российская тактика очень изнурительна для россиян: они несут огромные потери в живой силе. Но это позволяет им иметь хоть и медленное, но постоянное ползучее продвижение.

Отметим, планы российских оккупантов организовать наступление на Сумы и Харьков не всегда подкреплены человеческим и техническим ресурсом. Кроме того, они разбиваются об контратакующие действия Сил обороны Украины. С другой стороны, российская армия может готовить наступление не только на Сумщину и Харьковщину. В Вооруженных Силах Украины заговорили о вероятности переброски вражеских сил на еще одно направление – Черниговщину.

Также несколько недель назад российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Там действуют подразделения российских ВДВ и мотострелковые подразделения, однако они ведут действия только тактического характера. Решиться на что-то большее врагу мешают большие потери.