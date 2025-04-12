В Киеве после атаки дронов трудно дышать. Вспыхнули пожары, есть пострадавшие (фото)

В воздухе ощущается едкий запах

Взрывы в Киеве раздались ближе к утру в субботу, 12 апреля. Россияне атаковали столицу беспилотниками. Пострадали два человека.

Как сообщили в ГСЧС, из-за вражеских обстрелов произошли возгорания в Святошинском районе Киева. По состоянию на 7:00 пожар локализован. Ликвидация продолжается.

Последствия атаки в Святошинском районе

по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 квадратных метров

по другому адресу, на территории промышленного предприятия — пожар в двух складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метров с частичным разрушением

Пожары вызвали ухудшение качества воздуха

Как пишут местные Telegram-каналы, в Святошинском районе ощущается едкий запах. По данным сайта saveecobot.com, качество воздуха на проспекте Берестейском, 67, по состоянию на 7:00 ухудшилось до 152 AQI PM2.5, что оценивается как вредный уровень загрязнения.

Как сообщал "Телеграф", атака на Киев, произошедшая в ночь на 10 апреля, повлекла повреждение. В результате вражеского налета пострадали Дарницкий и Голосеевский районы столицы. В тот же день россияне попытались атаковать Киев в светлое время, запустив ударные беспилотники ближе к вечеру, угрозы были устранены.