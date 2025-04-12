В Києві після атаки дронів важко дихати. Спалахнули пожежі, є постраждалі (фото)

У повітрі відчувається їдкий запах

Вибухи у Києві пролунали ближче до ранку у суботу, 12 квітня. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Постраждало двоє людей.

Як повідомили у ДСНС, через ворожий обстріл сталися займання у Святошинському районі Києва. Станом на 7:00 пожежі локалізовано. Ліквідація триває.

Наслідки атаки у Святошинському районі

за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 квадратних метрів

за іншою адресою, на території промислового підприємства — пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією

Пожежі спричинили погіршення якості повітря

Як пишуть місцеві Telegram-канали, у Святошинському районі відчувається їдкий запах. За даними сайту saveecobot.com, якість повітря на проспекті Берестейському, 67, станом на 7:00 погіршилася до 152 AQI PM2.5, що оцінюється як шкідливий рівень забруднення.

Як повідомляв "Телеграф", атака на Київ, яка сталася у ніч на 10 квітня, спричинила пошкодження. Внаслідок ворожого нальоту постраждали Дарницький та Голосіївський райони столиці. В той же день росіяни спробували атакувати Київ у світлий час, запустивши ударні безпілотники ближче до вечора, загрози було ліквідовано.