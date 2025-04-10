Россияне "шахедами" атаковали Николаев: вспыхнули пожары, людей доставали из-под завалов (фото, видео)

В ГСЧС показали, как проводилась ликвидация последствий

Взрывы в Николаеве раздавались в ночь на 10 апреля. Россияне атаковали город "шахедами". В результате удара ранены 10 человек, повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он пишет, что двое пострадавших – 29-летняя женщина и 59-летний мужчина – остаются в больнице с травмами средней степени тяжести. Другим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

"В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые оперативно ликвидировали", — пишет Ким.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждены по меньшей мере девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и одно административное здание.

Из-за падения обломков дрона во дворе пятиэтажки возник пожар в одной из квартир. Спасатели эвакуировали маломобильную женщину, ликвидировали возгорание и оказали помощь жителям. Также загорелось еще два автомобиля и один гараж в других районах города.

Отдельный инцидент произошел в частном доме, где взрывная волна заблокировала мать с тремя детьми – всех удалось спасти. На месте происшествия работали психологи, также развернули пункт экстренной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские войска вечером 9 апреля атаковали беспилотниками Киев. Есть падение обломков в нескольких районах города в результате сбивания дронов.