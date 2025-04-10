Росіяни "шахедами" атакували Миколаїв: спалахнули пожежі, людей діставали з-під завалів (фото, відео)

У ДСНС показали, як проводилась ліквідація наслідків

Вибухи у Миколаєві лунали в ніч на 10 квітня. Росіяни атакували місто "шахедами". Внаслідок удару поранено 10 людей, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він пише, що двоє постраждалих ‒ 29-річна жінка та 59-річний чоловік ‒ залишаються в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості. Іншим постраждалим медичну допомогу надали амбулаторно.

"Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того, виникли пожежі у квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували", — пише Кім.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджені щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та одна адміністративна будівля.

Через падіння уламків дрона у дворі п’ятиповерхівки виникла пожежа в одній із квартир. Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, ліквідували займання та надали допомогу мешканцям. Також загорілися ще два автомобілі та один гараж в інших районах міста.

Окремий інцидент стався в приватному будинку, де вибухова хвиля заблокувала матір із трьома дітьми ‒ усіх вдалося врятувати. На місці події працювали психологи, також розгорнули пункт екстреної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські війська ввечері 9 квітня атакували безпілотниками Київ. Є падіння уламків у кількох районах міста внаслідок збиття дронів.