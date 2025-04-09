В Харькове более двух десятков прилетов. Что известно о последствиях российской атаки дронами (фото и видео)

Под ударом находились четыре района города

Многочисленные взрывы в Харькове раздались поздно вечером во вторник, 8 апреля. Россияне атаковали город беспилотниками.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным, по городу за вечер было более 20 прилетов. 17 из них в — Основянском районе. Там пострадали по меньшей мере два человека.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях атаки. Пострадали четыре района города.

Шевченковский район. Попадание беспилотника в открытой местности.

Попадание беспилотника в открытой местности. Киевский р-н. Из-за обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. На частном дворе дрон попал в землю. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.

Из-за обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. На частном дворе дрон попал в землю. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения. Индустриальный район. Три беспилотника упали на открытой местности.

Три беспилотника упали на открытой местности. Основенский район. В результате ударов беспилотниками вспыхнули пожары.

Как уточнили в ГСЧС, враг атаковал гражданские предприятия, складские и производственные здания и СТО. Вспыхнуло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров.

Россия регулярно массированно обстреливает Харьков

Россияне активно бьют по областному центру, часто выбирая своими целями жилые кварталы. Ночью 3 апреля ударные дроны РФ атаковали Новобаварский район города. Пять человек погибли, разрушения и пожары возникли на трех локациях.

Перед этим, 2 апреля, российская армия атаковала многоэтажку в Харькове дроном "Молния". Пострадали люди, в том числе и ребенок.

В ночь на 31 марта и с утра российские террористы также били по Харькову. В городе прозвучало шесть взрывов.

Напомним, на днях корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в наиболее пострадавшем от российских обстрелов районе Харькова — Северная Салтовка. И хотя в районе повреждено около 70% построек, с наступлением весны там можно увидеть, как пробуждается жизнь.