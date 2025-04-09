В Харькове более двух десятков прилетов. Что известно о последствиях российской атаки дронами (фото и видео)
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Под ударом находились четыре района города
Многочисленные взрывы в Харькове раздались поздно вечером во вторник, 8 апреля. Россияне атаковали город беспилотниками.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным, по городу за вечер было более 20 прилетов. 17 из них в — Основянском районе. Там пострадали по меньшей мере два человека.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях атаки. Пострадали четыре района города.
- Шевченковский район. Попадание беспилотника в открытой местности.
- Киевский р-н. Из-за обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. На частном дворе дрон попал в землю. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.
- Индустриальный район. Три беспилотника упали на открытой местности.
- Основенский район. В результате ударов беспилотниками вспыхнули пожары.
Как уточнили в ГСЧС, враг атаковал гражданские предприятия, складские и производственные здания и СТО. Вспыхнуло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров.
Россия регулярно массированно обстреливает Харьков
Россияне активно бьют по областному центру, часто выбирая своими целями жилые кварталы. Ночью 3 апреля ударные дроны РФ атаковали Новобаварский район города. Пять человек погибли, разрушения и пожары возникли на трех локациях.
Перед этим, 2 апреля, российская армия атаковала многоэтажку в Харькове дроном "Молния". Пострадали люди, в том числе и ребенок.
В ночь на 31 марта и с утра российские террористы также били по Харькову. В городе прозвучало шесть взрывов.
Напомним, на днях корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в наиболее пострадавшем от российских обстрелов районе Харькова — Северная Салтовка. И хотя в районе повреждено около 70% построек, с наступлением весны там можно увидеть, как пробуждается жизнь.