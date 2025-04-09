В Харкові понад два десятки прильотів. Що відомо про наслідки російської атаки дронами (фото та відео)

Під ударом були чотири райони міста

Численні вибухи у Харкові пролунали пізно ввечері у вівторок, 8 квітня. Росіяни атакували місто безпілотниками.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередніми даними, по місту за вечір було понад 20 прильотів. 17 з них в — Основʼянському районі. Там постраждало щонайменше двоє людей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки атаки. Постраждали чотири райони міста.

Шевченківський район. Влучання безпілотника на відкритій місцевості.

Влучання безпілотника на відкритій місцевості. Київський район. Через обстріл сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. На приватному подвір'ї дрон влучив у землю. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення.

Через обстріл сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. На приватному подвір'ї дрон влучив у землю. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення. Індустріальний район. Три безпілотники впали на відкритій місцевості.

Три безпілотники впали на відкритій місцевості. Основ'янський район. Внаслідок ударів безпілотниками спалахнули пожежі.

Як уточнили у ДСНС, ворог атакував цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО. Спалахнуло шість осередків займання. Загальна площа пожежі становила понад 1200 квадратних метрів.

Росія регулярно масовано обстрілює Харків

Росіяни активно б'ють по обласному центру, часто обираючи своїми цілями житлові квартали. Вночі 3 квітня російські ударні дрони атакували Новобаварський район міста. П'ятеро людей загинули, руйнування та пожежі виникли на трьох локаціях.

Перед цим, 2 квітня російська армія атакувала багатоповерхівку у Харкові дроном "Молнія". Постраждали люди, зокрема й дитина.

В ніч на 31 березня та зранку російські терористи також били по Харкову. В місті пролунало шість вибухів.

Нагадаємо, днями кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у найбільш постраждалому від російських обстрілів районі Харкова — Північна Салтівка. І хоча в районі пошкоджено близько 70% будівель, з настанням весни там можна побачити, як пробуджується життя.