Россияне таки не захватили Разлив? Что действительно происходит в селе, рассказали в ВСУ
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Плохая погода внесла свои коррективы
В Вооруженных Силах Украины опровергают информацию об уходе украинских военных из села Разлив в Донецкой области. Ситуация в населённом пункте тяжелая, но контролируемая.
Об этом сообщила "Телеграфу" лейтенант Черная Оксана, начальник отделения коммуникаций 23-й отдельной механизированной бригады. По ее словам, украинские бойцы продолжают удерживать село и не покидали своих позиций.
Отмечается, что 23-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины держит оборону населенного пункта Разлив Донецкой области. Значительного прорыва оккупантов не фиксировалось.
Однако россияне, воспользовавшись плохими погодными условиями, осложнившими использование разведывательных и ударных БПЛА, заходили в Разлив малыми группами и без техники. Оккупанты пытались закрепиться в селе ночью или на рассвете.
"Но военнослужащие 23 отдельной механизированной бригады не оставили и достойно держат оборону населенного пункта. Всеми имеющимися огневыми средствами они ежедневно уничтожают десятки оккупантов, осуществляя контроль за населенным пунктом! Разлив держится! Разлив остается украинским!" – говорит Черная.
Добавим, что по карте DeepState Разлив частично находится в серой зоне. Он почти вплотную расположен к линии столкновения, а расстояние до границ Днепропетровской области составляет более 11 км.
Ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли у россиян успехи в Белгородской области, позиции которой они пытаются штурмовать.