Россияне таки не захватили Разлив? Что действительно происходит в селе, рассказали в ВСУ

Плохая погода внесла свои коррективы

В Вооруженных Силах Украины опровергают информацию об уходе украинских военных из села Разлив в Донецкой области. Ситуация в населённом пункте тяжелая, но контролируемая.

Об этом сообщила "Телеграфу" лейтенант Черная Оксана, начальник отделения коммуникаций 23-й отдельной механизированной бригады. По ее словам, украинские бойцы продолжают удерживать село и не покидали своих позиций.

Отмечается, что 23-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины держит оборону населенного пункта Разлив Донецкой области. Значительного прорыва оккупантов не фиксировалось.

Разлив на карте

Однако россияне, воспользовавшись плохими погодными условиями, осложнившими использование разведывательных и ударных БПЛА, заходили в Разлив малыми группами и без техники. Оккупанты пытались закрепиться в селе ночью или на рассвете.

"Но военнослужащие 23 отдельной механизированной бригады не оставили и достойно держат оборону населенного пункта. Всеми имеющимися огневыми средствами они ежедневно уничтожают десятки оккупантов, осуществляя контроль за населенным пунктом! Разлив держится! Разлив остается украинским!" – говорит Черная.

Добавим, что по карте DeepState Разлив частично находится в серой зоне. Он почти вплотную расположен к линии столкновения, а расстояние до границ Днепропетровской области составляет более 11 км.

Расстояние от Разлива до Днепропетровской области

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