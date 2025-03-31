Россияне захватили важный населенный пункт в Донецкой области? Что об этом говорят в Генштабе и Deepstate

Информация официально не подтверждается

Российские войска могли захватить деревню Разлив в Донецкой области. Об этом 31 марта сообщили несколько российских военных Телеграм-каналов, опубликовавших видео из населенного пункта, в частности момент установления российских флагов.

Украина официально не подтверждала потерю села. В то же время, по информации аналитического проекта DeepState, российские силы присутствуют в нескольких точках Разлива.

"Противник постоянно совершает движение по серяку в сторону Разлива и пытается там спрятаться, закрепиться. Россияне доходят до села пешком или осуществляется заброс на технике. Поэтому в "красных точках" образовались накопления противника, спрятавшегося по подвалам, домам и т.д.", — сообщили аналитики.

В DeepState отметили, что в настоящее время россияне могут свободно передвигаться по восточной окраине села. Однако ситуация уточняется: нет точной информации, остаются ли в Разливе подразделения ВСУ или населенный пункт уже полностью занят противником.

Видео с вражеских ресурсов

Захват Разлива дает российским войскам выход на трассу Курахово-Запорожье, что создает угрозу украинским подразделениям в районе села Константинополь, а также усиливает давление на Богатырь, расположенный на этой же дороге. Наступательные действия РФ в направлении Разлива являются частью более широкой кампании в пределах дуги от Покровска до Великой Новоселки с целью продвижения в Днепропетровскую область.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Новопавловском направлении российские войска совершили девять атак в районах Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Пять штурмов уже отбиты, еще в четырех точках продолжаются бои. Под авиаудары попали Новопавловка, Богатырь, Отрадное и Веселое.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что вблизи оккупированного Мариуполя Донецкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Сообщают по меньшей мере о пяти погибших.