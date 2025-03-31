Росіяни захопили важливий населений пункт на Донеччині? Що про це кажуть в Генштабі та Deepstate

Інформація офіційно не підтверджується

Російські війська могли захопити село Розлив у Донецькій області. Про це 31 березня повідомили кілька російських військових Телеграм-каналів, які опублікували відео з населеного пункту, зокрема момент встановлення російських прапорів.

Україна офіційно не підтверджувала втрату села. Водночас за інформацією аналітичного проєкту DeepState, російські сили присутні в кількох точках Розливу.

"Противник постійно здійснює рух по сіряку в сторону Розливу і намагається там сховатися, закріпитися. Росіяни доходять до села пішки або здійснюється закидання на техніці. Тож в "червоних точках" утворилися накопичення противника, який сховався по підвалах, хатах тощо", — повідомили аналітики.

У DeepState зазначили, що наразі росіяни можуть вільно пересуватися східною околицею села. Проте ситуація уточнюється: немає точної інформації, чи залишаються в Розливі підрозділи ЗСУ, чи населений пункт уже повністю зайнятий противником.

Відео з ворожих ресурсів

Захоплення Розливу дає російським військам вихід до траси Курахове-Запоріжжя, що створює загрозу українським підрозділам у районі села Костянтинопіль, а також посилює тиск на Богатир, розташований на цій самій дорозі. Наступальні дії РФ на напрямку Розливу є частиною ширшої кампанії в межах дуги від Покровська до Великої Новосілки з метою просування до Дніпропетровської області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на Новопавлівському напрямку російські війська здійснили дев’ять атак у районах Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. П’ять штурмів уже відбито, ще в чотирьох точках тривають бої. Під авіаудари потрапили Новопавлівка, Багатир, Одрадне та Веселе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що поблизу окупованого Маріуполя Донецької області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Повідомляють щонайменше про п'ятьох загиблих.