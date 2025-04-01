Росіяни таки не захопили Розлив? Що насправді відбувається у селі, розповіли у ЗСУ

Погана погода внесла свої корективи

У Збройних Силах України спростовують інформацію про відхід українських військових з села Розлив в Донецькій області. Ситуація у населеному пункті важка, але контрольована.

Про це повідомила "Телеграфу" лейтенант Чорна Оксана, начальник відділення комунікацій 23 окремої механізованої бригади. За її словами, українські бійці продовжують утримувати село і не покидали своїх позицій.

Зазначається, що 23 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України тримає оборону населеного пункту Розлив Донецької області. Значного прориву окупантів не фіксувалось.

Розлив на карті

Проте росіяни, скориставшись поганими погодними умовами, які ускладнили використання розвідувальних та ударних БПЛА, заходили у Розлив малими групами і без техніки. Окупанти намагались закріпитись у селі вночі або на світанку.

"Але військовослужбовці 23 окремої механізованої бригади не залишили та гідно тримають оборону населеного пункту. Усіма наявними вогневими засобами вони щоденно знищують десятки окупантів, здійснюючи контроль за населеним пунктом! Розлив тримається! Розлив залишається українським!" — каже Чорна.

Додамо, що за картою DeepState, Розлив частково знаходиться у сірій зоні. Він майже впритул розташований до лінії зіткнення, а відстань до кордонів Дніпропетровської області становить понад 11 км.

Відстань від Розливу до Дніпропетровської області

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