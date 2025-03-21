В оккупированном Скадовске взорвали российских офицеров (фото)

Он машины ничего не осталось

На временно оккупированной территории Херсонской области произошел мощный взрыв. 20 марта 2025 года около 20:40 на улице Мира в Скадовске взлетел на воздух пикап Nissan, в котором находились два офицера оккупационных войск РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. От транспортного средства захватчиков осталась лишь изуродованная металлическая конструкция. На фото видно, что взрыв был настолько сильным, что машину перевернуло верх дном. Информацию о состоянии военнослужащих в ГУР МО не сообщили.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем заявлении напомнило: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие". Детали операции и лица вероятно ликвидированных офицеров пока не разглашаются.

Это не первый случай ликвидации русских офицеров и чиновников. Недавно в Бердянске ликвидировали заместителя главы оккупационных властей Евгения Богданова. Он контролировал финансы и отвечал за строительство военных укреплений на захваченных территориях.

Ранее "Телеграф" также писал, что ликвидирован российский вицегубернатор. Он воевал в "прославившейся" преступлениях бригаде.