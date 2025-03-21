В окупованому Скадовську підірвали російських офіцерів (фото)

Він машини нічого не лишилось

На тимчасово окупованій території Херсонської області стався потужний вибух. 20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в Скадовську злетів у повітря пікап Nissan, у якому перебували двоє офіцерів окупаційних військ РФ.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Від транспортного засобу загарбників залишилась лише понівечена металева конструкція. На фото видно, що вибух був таким сильним, що машину перевернуло верх дном. Інформації про стан військовослужбовців у ГУР МО не повідомили.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своїй заяві нагадало: "За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата". Деталі операції та особи ймовірно ліквідованих офіцерів наразі не розголошуються.

Це не перший випадок ліквідації російських офіцерів та чиновників. Нещодавно у Бердянську ліквідували заступника голови окупаційної влади Євгенія Богданова. Він контролював фінанси і відповідав за будівництво військових укріплень на захоплених територіях.

Раніше "Телеграф" також писав, що ліквідовано російського віцегубернатора. Він воював у бригаді, яка "прославилася" злочинами.