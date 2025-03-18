ВСУ наступают на Белгородскую область? Что известно о ситуации на данный момент

Из ряда населенных пунктов в Краснояружском районе объявлена эвакуация

Во вторник, 18 марта, российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородской область. При этом в СНБО назвали эти публикации элементом информационной войны.

Отмечалось, что атаки с использованием нескольких танков и пехоты на квадроциклах идут в районе российских сел Прилесье, Графовка и Демидовка Краснояружского района, расположенных на границе с Сумской областью.

По информации российских Z-пабликов, вечером 17 марта началась подготовка к прорыву – обстрел и дистанционное минирование дорог на российской территории. Якобы на одной из таких мин взорвался служебный автобус. Во вторник утром эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.

"На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы", – написал он.

Ближе к вечеру Гладков сообщил о том, что якобы обстрелу ВСУ подвергся посёлок Красная Яруга.

"В посёлке от прилёта боеприпаса загорелся автобус — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Также повреждён рядом стоящий социальный объект", – говорится в публикации.

Российские Telegram-каналы также писали, что направление было атаковано силами до 15 единиц бронетехники, которым удалось осуществить "небольшое вклинивание" на российской территории: якобы бойцам ВСУ удалось взять ряд посадок, где они пытаются закрепиться.

Однако губернатор Белгородской области заявил, что на территории региона "противника нет". Также наземной атаки на Белгородскую область не подтверждали российские власти, хотя они сообщали про обстрелы Краснояружского района и подрыв автобуса.

Утром местные паблики писали о закрытии въезда в Красную Яругу и разрушении местной школы в результате обстрела. Кроме того, российские Telegram-каналы сообщали, что из ряда населенных пунктов в этом районе объявлена эвакуация.

Что говорят украинские власти

Украина об атаке на Белгородскую область официально ничего не сообщала. При этом в СНБО назвали информацию российских пабликов элементом информационной войны.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничье продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности ДРГ врага со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за активности их арты по территории Украины", – написал глава "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко.

Он добавил, что "россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным", чтобы обвинить Украину в нежелании завершить войну.

Между тем, российские Telegram-каналы тоже связали предполагаемую атаку с этим разговором. А также с попыткой отвлечь силы ВС РФ от наступления на Сумскую область.

Напомним, 17 марта МО РФ заявило о взятии ряда сел в Запорожской области, что, как выяснилось, не соответствовало действительности. В Степовом, а также в районе Малых Щербаков и Щербаков шли ожесточенные встречные бои.