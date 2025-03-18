ЗСУ наступають на Білгородську область? Що відомо про ситуацію на даний момент

З низки населених пунктів у Краснояружському районі оголошено евакуацію

У вівторок, 18 березня, російські Telegram-канали повідомили про нібито спробу наступу Збройних сил України на Білгородську область. При цьому у РНБО назвали ці публікації елементом інформаційної війни.

Наголошувалося, що атаки з використанням кількох танків та піхоти на квадроциклах йдуть у районі російських сіл Прилісся, Графівка та Демидівка Краснояружського району, розташованих на кордоні із Сумською областю.

За інформацією російських Z-пабліків, увечері 17 березня розпочалася підготовка до прориву – обстріл та дистанційне мінування доріг на російській території. Нібито на одній із таких мін вибухнув службовий автобус. У вівторок уранці цю інформацію підтвердив губернатор Білгородської області Геннадій Гладков.

"На ділянці дороги в районі села Графівка службовий автобус підірвався на вибуховому пристрої. До Краснояружської ЦРЛ на попутному транспорті було доставлено постраждалих — двох жінок і чоловіка, які отримали баротравми", — написав він.

Ближче до вечора Гладков повідомив про те, що нібито обстрілу ЗСУ зазнало селище Червона Яруга.

"У селищі від прильоту боєприпасу загорівся автобус — пожежними розрахунками спалах ліквідовано. Також пошкоджено соціальний об’єкт, що стоїть поруч", — йдеться в публікації.

Російські Telegram-канали також писали, що напрямок був атакований силами до 15 одиниць бронетехніки, яким вдалося здійснити "невелике вклинювання" на російській території: нібито бійцям ЗСУ вдалося взяти низку посадок, де вони намагаються закріпитися.

Однак губернатор Білгородської області заявив, що на території регіону "противника немає". Також наземної атаки на Білгородську область не підтверджувала російська влада, хоча вона повідомляла про обстріли Краснояружського району та підрив автобуса.

Вранці місцеві паблики писали про закриття в’їзду до Червоної Яруги та руйнування місцевої школи внаслідок обстрілу. Крім того, російські Telegram-канали повідомляли, що з низки населених пунктів у цьому районі оголошено евакуацію.

Що каже українська влада

Україна про атаку на Білгородську область офіційно нічого не повідомляла. При цьому РНБО назвали інформацію російських пабліків елементом інформаційної війни.

"Самі придумали, самі перемогли. Бої в прикордонні продовжуються в цілому постійно протягом широкомасштабної війни, як через активність ДРГ ворога з боку Білгородської області, так і артилерійські дуелі через активність їхньої арти на території України", — написав голова "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко.

Він додав, що "росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним", щоб звинуватити Україну у небажанні завершити війну.

Проте російські Telegram-канали теж пов’язали передбачувану атаку з цією розмовою. А також зі спробою відвернути сили ЗС РФ від наступу на Сумську область.

Нагадаємо, 17 березня МО РФ заявило про взяття низки сіл у Запорізькій області, що, як з’ясувалося, не відповідало дійсності. У Степовому, а також у районі Малих Щербаків та Щербаків йшли запеклі зустрічні бої.