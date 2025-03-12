Российский солдат закидал гранатами блиндаж командира и сдался в плен: детали истории

Детали истории вскоре раскроют более детально

Российский солдат в Харьковской области решил сдаться в плен украинским военным. В качестве демонстрации серьезности своих намерений, он даже уничтожил блиндаж своего командира гранатами.

Деталями истории поделился украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, вскоре он обнародует видео, в котором будут неожиданная история будет раскрыта более подробно.

По его словам, штурмовик родом из Ленинградской области понял, что его настоящие враги это командиры, которые гонят солдат на убой. Солдата из 7-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии взяли в плен бойцы 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

"Россиянин стал возле блиндажа своего командира, и когда очередной дрон подлетел, то не стал убегать и прятаться. А показал на блиндаж командира роты 7-го полка с позывным "Соловей" и забросил в него одну за другой четыре гранаты. Украинский офицер управления понял, что россиянин уничтожил своих", — написал Бутусов.

Он добавил, что украинские военные отправили ему дроном электронную сигарету с письмом с требованием сдаться, после чего штурмовик отправился в сторону позиции украинских военных.

Журналист также добавил, что в эту историю сложно поверить, однако она попала на видео.

Как сообщалось ранее, россияне могли продвинуться в сторону населенного пункта Суджа (Курская область). Хотя пропагандисты уже говорят о полном захвате города, но в Украине эту информацию опровергают.