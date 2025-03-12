Російський солдат закидав гранатами бліндаж командира та здався в полон: деталі історії

Всі моменти історії незабаром розкриють детальніше

Російський солдат на Харківщині вирішив здатися в полон українським військовим. Як демонстрацію серйозності своїх намірів, він навіть знищив бліндаж свого командира гранатами.

Подробицями історії поділився український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, незабаром він оприлюднить відео, де несподівана історія буде розкрита більш детально.

За його словами, штурмовик родом із Ленінградської області зрозумів, що його справжні вороги — це командири, які женуть солдатів на забій. Солдата з 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії взяли в полон бійці 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

"Росіянин став біля бліндажа свого командира, і коли черговий дрон підлетів, то не став тікати та ховатись. А показав на бліндаж командира роти 7-го полку позивний "Соловей" та закинув до нього одну за одною чотири гранати. Український офіцер управління зрозумів, що росіянин знищив своїх", — написав Бутусов.

Він додав, що українські військові відправили йому дроном електронну сигарету з листом із вимогою здатися, після чого штурмовик вирушив у бік позицій українських військових.

Журналіст також додав, що у цю історію важко повірити, проте вона потрапила на відео.

Як повідомлялося раніше, росіяни могли просунутися у бік населеного пункту Суджа (Курська область). Хоча пропагандисти вже говорять про повне захоплення міста, але в Україні цю інформацію заперечують.