"Пандус может убить": ветеран войны, потерявший руку и ногу, сломал кость перед протезированием

Ветеран получил серьезные травмы

Ветеран российско-украинской войны Виталий Мизин, потерявший на фронте руку и ногу и сейчас проживающий в Финляндии, получил серьезную травму из-за слишком крутого пандуса. Мужчина, который передвигается в колесном кресле и ожидает протезирования, сломал кость, когда спускался пандусом.

Об этом досадном событии рассказала его жена Юлия на своей странице в Instagram. "Пандус с большим наклоном может убить", — предостерегает женщина, описывая подробности инцидента.

По словам Юлии, трагический случай произошел, когда Виталий с сыном Иваном уехали на баскетбольный матч между школами. После победы команды сына Виталий отправился в автомобиль, пока парень переодевался. Спускаясь пандусом, мужчина пытался притормозить ногой, но из-за чрезмерной крутизны склона и большой скорости потерял контроль и изо всех сил ударился о землю культей.

"Сапог разорвал, колено разбил… но самое главное — его кость сломалась, треснула, откололась", — написала жена ветерана.

Виталий Мизин

Несмотря на сильные боли, Виталий сумел самостоятельно пересесть в машину и доехать домой. Уже на парковке он не мог двигаться из-за невыносимой боли. Скорую помощь вызвал сын Иван, также выступивший переводчиком, объяснив ситуацию на финском языке оператору.

В больнице Виталия сделали рентген, КТ-сканирование и анализы. Ему применили спинальное обезболивание для отключения нижней части тела. Сейчас врачи ожидают консилиум.

По словам Юлии, раньше у Виталия было запланировано остеоинтегрированное протезирование — именно в эту кость должны были устанавливаться имплантаты. Теперь эти планы изменились.

История Виталия Мизина

Виталий Мизин — лейтенант 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Мстислава Храброго. В мае 2022 года он получил тяжелые ранения во время вражеского ракетного удара по учебному центру "Десна". Военный оказался в эпицентре пожара, испытал многочисленные ожоги головы, туловища, конечностей и внутренних органов, а также тяжелый ожоговый шок. Врачи боролись за его жизнь, но правую руку и ногу пришлось ампутировать.

Виталий перенес более 10 операций После продолжительной реабилитации он не только вернулся к полноценной жизни, но и открыл собственное дело. Наибольшей поддержкой для Виталия стала его жена Юлия, которая помогала ему на всех этапах восстановления.

Несмотря на все испытания, супруги не теряют духа. Виталий остается счастливым мужем и отцом, заботящимся о своей семье. Несмотря на тяжелые травмы, пара смогла даже родить третьего ребенка.

"Сомнений, что наша семья сохранится, не было никаких. И даже разговоров таких не было. Потому что мы семья. Мы настолько с Виталиком связаны, что просто нужно было преодолеть все жизненные трудности", — рассказала Юлия.

Сейчас семья просит поддержки для Виталия: "Подумайте о нем, пошлите ему свою исцеляющую силу и помолитесь, чтобы у него были силы восстановиться и иметь лучший результат".

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