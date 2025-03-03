"Пандус може вбити": ветеран війни, який втратив руку та ногу, зламав кістку перед протезуванням

Ветеран отримав серйозні травми

Ветеран російсько-української війни Віталій Мізін, який втратив на фронті руку та ногу і зараз мешкає у Фінляндії, зазнав серйозної травми через надто крутий пандус. Чоловік, який пересувається в кріслі колісному й очікує на протезування, зламав кістку, коли спускався пандусом.

Про цю прикру подію розповіла його дружина Юлія на своїй сторінці в Instagram. "Пандус із великим нахилом може вбити", — застерігає жінка, описуючи подробиці інциденту.

За словами Юлії, трагічний випадок стався, коли Віталій із сином Іваном поїхали на баскетбольний матч між школами. Після перемоги команди сина Віталій вирушив до автомобіля, поки хлопець переодягався. Спускаючись пандусом, чоловік намагався пригальмувати ногою, але через надмірну крутизну схилу та велику швидкість втратив контроль і з усієї сили вдарився об землю культею.

"Чобіт розірвав, коліно розбив… але найголовніше — його кістка зламалась, тріснула, відкололась", — написала дружина ветерана.

Віталій Мізін

Незважаючи на сильний біль, Віталій зумів самостійно пересісти в машину й доїхати додому. Вже на парковці він не міг рухатися через нестерпний біль. Швидку допомогу викликав син Іван, який також виступив перекладачем, пояснивши ситуацію фінською мовою оператору.

У лікарні Віталію зробили рентген, КТ-сканування та аналізи. Йому застосували спинальне знеболення для відключення нижньої частини тіла. Наразі лікарі очікують на консиліум.

За словами Юлії, раніше у Віталія було заплановане остеоінтегроване протезування — саме в цю кістку мали вмонтовувати імплантат. Тепер ці плани змінилися.

Історія Віталія Мізіна

Віталій Мізін — лейтенант 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Мстислава Хороброго. У травні 2022 року він отримав важкі поранення під час ворожого ракетного удару по навчальному центру "Десна". Військовий опинився в епіцентрі пожежі, зазнав численних опіків голови, тулуба, кінцівок та внутрішніх органів, а також важкий опіковий шок. Лікарі боролися за його життя, але праву руку і ногу довелося ампутувати.

Віталій переніс понад 10 операцій. Після тривалої реабілітації він не лише повернувся до повноцінного життя, але й відкрив власну справу. Найбільшою підтримкою для Віталія стала його дружина Юлія, яка допомагала йому під час усіх етапів відновлення.

Попри всі випробування, подружжя не втрачає духу. Віталій залишається щасливим чоловіком і батьком, який піклується про свою родину. Попри важкі травми, пара змогла навіть народити третю дитину.

"Сумнівів, що наша сім'я збережеться, не було жодних. І навіть розмов таких не було. Бо ми сім'я. Ми настільки з Віталіком пов'язані, що просто треба було перебороти усі життєві труднощі", — розповіла Юлія.

Зараз родина просить підтримки для Віталія: "Подумайте про нього, пошліть йому свою зцілюючу силу і помоліться, щоб в нього були сили відновитись і мати якнайкращий результат".

Раніше "Телеграф" також писав, що ветеран "Єнот" розповів про виживання після детонації міни, втрату ніг і уроки війни.