Была угроза пусков "Кинжалов". В Украине объявляли воздушную тревогу

Дальность поражения МиГ-31К 2 тыс. км

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога в понедельник, 3 марта. Причина – взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей "Кинжалов".

Об этом сообщают мониторы. По данным Воздушных сил Украины, за несколько минут до взлета МиГ фиксировалась угроза атаки баллистики.

12:10 — начались отбои тревог во всех областях, кроме Запорожской, Днепропетровской и Донецкой. Так как наблюдается активность враждебной тактической авиации на юго-восточном направлении.

12:05 МиГ-31К пошел на посадку.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 2 марта россияне атаковали Украину баллистикой. Взрывы раздались в Харькове и других частях Украины. Сообщалось о попадании одного из БПЛА в жилую многоэтажку в центре города. В результате удара пострадали 4 человека, всех госпитализировали.

Также поступала информация о взрывах в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Для справки

МиГ-31К – это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Может работать в любое время и в любых погодных условиях.

Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37. "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Его тяжело сбить с помощью ПВО, и на это способны только новые комплексы.

Максимальная дальность поражения МиГ-31К – 2 тыс. км. Кроме того, истребитель может нести только одну ракету "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 2 марта россияне атаковали Украину дронами. Взрывы раздались в ряде городов и Киеве.