Була загроза пусків "Кинджалів". В Україні оголошували повітряну тривогу

Дальність ураження МіГ-31К 2 тис. км

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у понеділок, 3 березня. Причина — зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв "Кинджалів".

Про це повідомляють монітори. За даними Повітряних сил (ПС), за кілька хвилин до зльоту МіГ фіксувалась загроза атаки балістикою.

12:10 — почались відбої тривог у всіх областях, окрім Запорізької, Дніпропетровської і Донецької. Адже спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

12:05 — МiГ-31К пішов на посадку.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 2 березня росіяни атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Харкові та інших частинах України. Повідомлялося про влучення одного з БПЛА у житлову багатоповерхівку в центрі міста. Внаслідок удару постраждало 4 особи, усіх госпіталізували.

Також надходила інформація про вибухи у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Для довідки

МіГ-31К — це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Він призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Може працювати у будь-який час та за будь-яких погодних умов.

Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37. "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Його важко збити за допомогою ППО, і на це здатні лише новітні комплекси.

Максимальна дальність ураження МіГ-31К – 2 тис. км. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч проти 2 березня росіяни атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у низці міст та Києві.