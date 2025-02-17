Британия готова: Стармер сделал заявление о развертывании западных военных в Украине

При этом пока неясно, как будут выглядеть миротворческие силы в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить британские войска в Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения, если оно будет заключено между Украиной и Россией. Это первое его заявление, в котором Стармер прямо признает, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине.

Об этом он заявил британскому изданию The Telegraph. Издание напоминает, что Стармер прибыл в Париж, где 17 февраля пройдет срочная встреча лидеров стран ЕС по войне в Украине.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных… Но это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо. Я не говорю это легкомысленно. Я чувствую глубокую ответственность, связанную с потенциальным вредом. Тем не менее, любая роль в сохранении мирного соглашения в Украине помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может просто стать временной паузой перед тем, как Путин снова атакует", – заявил Стармер.

Издание отмечает, что таким образом действия Стармера оказывают давление на других союзников по НАТО – прежде всего, на нерешительную Германию. Стармер заставляет союзников публично поддержать идею размещения миротворцев в Украине, а саму Британию позиционирует как "мост между США и Европой" во время мирного процесса в Украине.

"Об этой идее все чаще говорят в частном порядке в Европе после того, как стало понятно, что Дональд Трамп никогда не поручит американским войскам выполнять эту роль, и дискуссии сосредоточены на том, как убедиться, что Украина никогда больше не будет находиться под угрозой вторжения после завершения войны", — добавляет издание.

При этом пока неясно, как именно будут выглядеть миротворческие силы в Украине. Один из вариантов – еще размещение военных в тылах Украины, чтобы уберечь их от российских атак. Также пока неизвестно, сколько солдат даст Европа – для Украины нужно по меньшей мере 100 тысяч миротворцев, говорят источники.

"Эти решающие дни впереди будут определять будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне. Это момент для всех нас, чтобы активизироваться — и Соединенное Королевство сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которые мы ценим, и потому что это важно для нашей собственной национальной безопасности", – отметил Стармер.

Как сообщалось ранее, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Европа сейчас может предоставить около 25 тысяч миротворцев для Украины из 500 тысяч необходимых. Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон намерен 17 февраля провести срочную встречу европейских лидеров в Париже.