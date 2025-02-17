Британія готова: Стармер зробив заяву щодо розгортання західних військових в Україні

При цьому поки що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання мирної угоди, якщо її буде укладено між Україною та Росією. Це перша його заява, у якій Стармер прямо визнає, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні.

Про це він заявив британському виданню The Telegraph. Видання нагадує, що Стармер прибув до Парижу, де 17 лютого пройде термінова зустріч лідерів країн ЄС щодо війни в Україні.

"Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових… Але це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Я не кажу це легковажно. Я відчуваю глибоку відповідальність, пов’язану з потенційною шкодою британським військовослужбовцям. Проте будь-яка роль у збереженні мирної угоди в Україні допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеку цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову атакує", – заявив Стармер.

Видання зазначає, що таким чином дії Стармера фактично вчиняють тиск на інших союзників по НАТО – перш за все, на нерішучу Німеччину. Стармер змушує союзників публічно підтримати ідею розміщення миротворців в Україні, а саму Британію позиціює, як "міст між США та Європою" під час мирного процесу в Україні.

"Про цю ідею все частіше говорять в приватному порядку в Європі після того, як стало зрозуміло, що Дональд Трамп ніколи не доручить американським військам виконувати цю роль, і дискусії зосереджені на тому, як переконатися, що Україна ніколи більше перебуватиме під загрозою вторгнення після завершення війни", – додає видання.

При цьому поки що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили в Україні. Один з варіантів – ще розміщення військових у тилах України, щоб убезпечити їх від російських атак. Також поки що невідомо скільки солдатів дасть Європа – для України потрібно щонайменше 100 тисяч миротворців, кажуть джерела.

"Ці вирішальні дні попереду визначатимуть майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно й зворотне. Слабкість веде до війни. Це момент для всіх нас, щоб активізуватися — і Сполучене Королівство зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, які ми цінуємо, і тому, що це важливо для нашої власної національної безпеки", – відзначив Стармер.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Європа зараз може надати близько 25 тисяч миротворців для України із 500 тисяч необхідних. Саме через це президент Франції Еммануель Макрон має намір 17 лютого провести термінову зустріч європейських лідерів у Парижі.