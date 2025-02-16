Россия может изменить направление главного удара: в ISW сказали, когда и где произойдет

Армия России может провести новое наступление уже в ближайшее время

Российская армия может изменить направление своего наступления в Украине весной текущего года — вместо Покровска оккупанты могут сконцентрировать внимание на Константиновке.

Об этом речь идет в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что продвижение армии РФ на юг и юго-запад от Покровска замедлилось, а российское командование, вероятно, отдаст предпочтение наступлению на Константиновку весной и летом 2025 года.

Константиновка является южной точкой фортификационного пояса ВСУ в Донецкой области.

Источник: DeepState

Также эксперты отметили: в конце 2024 — начале 2025 годов россияне быстро продвигались вперед с целью расширения плацдарма на юг и юго-запад от Покровска, но в начале февраля ситуация поменялась. Тогда российские войска замедлили продвижение на данном направлении.

Между тем украинские войска провели контратаку в районе Котлинного и Песчаного на Покровском направлении. Это может создать угрозу для группировки российской армии на этом участке фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что февраль 2025 года сказался успешными контратаками украинских войск на отдельных участках линии фронта. Есть серия успешных наступлений на Курском направлении и Востоке.