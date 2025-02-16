Росія може змінити напрямок головного удару: в ISW сказали, коли і де відбудеться

Армія Росії може провести новий наступ вже найближчим часом

Російська армія може змінити напрямок свого наступу в Україні навесні поточного року — замість Покровська окупанти можуть сконцентрувати увагу на Костянтинівці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що просування армії РФ на південь та південний захід від Покровська сповільнилося, а російське командування, ймовірно, віддасть перевагу наступу на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року.

Костянтинівка є південною точкою фортифікаційного поясу ЗСУ у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Також експерти зазначили: наприкінці 2024 — на початку 2025 років росіяни швидко просувалися вперед з метою розширення плацдарму на південь та південний захід від Покровська, але на початку лютого ситуація змінилася. Тоді російські війська уповільнили просування цьому напрямі.

Тим часом українські війська провели контратаку в районі Котлінного та Піщаного на Покровському напрямі. Це може створити загрозу для угрупування російської армії на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що лютий 2025 позначився успішними контратаками українських військ на окремих ділянках лінії фронту. Є серія успішних наступів на Курському напрямку та Сході.