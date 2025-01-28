Россия пыталась захватить Двуречную на Харьковщине, но... Какая сейчас ситуация в поселке (карты)

Российская пропаганда уже несколько раз заявляла о захвате Двуречной

Заявления российского министерства обороны о захвате поселка Двуречная в Харьковской области не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам главы области, на территории населенного пункта продолжаются боевые действия. "Говорить о захвате поселка никаких оснований нет. Подобные заявления российской стороны — это исключительно пропаганда", — подчеркнул Синегубов, передает "Укринформ".

На Купянском направлении украинские защитники продолжают сдерживать давление противника. По данным Генерального штаба ВСУ, военные отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Песчаное, Кутьковка, Петропавловка и Лозовая.

Продвижение россиян в районе н.п. Двуречная (Харьковская область) с начала января и до 27 января на карте DeepState. Согласно карте, самое активное продвижение армии РФ началось с 18-20 января.

В то же время, стало известно о трагическом случае в Двуречной. По информации полиции Харьковской области, 3 января российские военные ворвались в дом местных жителей. Оккупанты открыли огонь по 59-летнему мужчине, ранив его в шею и плечо. Через несколько дней потерпевший скончался от полученных травм.

О преступлении сообщили три очевидца — 45-летний мужчина и две женщины в возрасте 60 и 58 лет, которым удалось покинуть оккупированную территорию общины. Они добрались до села Кутьковка, где обратились к правоохранителям.

Полиция открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях. Тело погибшего остается на территории домовладения.

Также ранее "Телеграф" писал, что в DeepState заявили о захвате Курахового россиянами. Что говорят в Генштабе.