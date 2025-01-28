Росія намагалась захопити Дворічну на Харківщині, але... Яка зараз ситуація у селищі (карти)

Російська пропаганда уже кілька разів заявляла про захоплення Дворічної

Заяви російського міністерства оборони про захоплення селища Дворічна на Харківщині не відповідають дійсності. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами очільника області, на території населеного пункту тривають бойові дії. "Говорити про захоплення селища жодних підстав немає. Подібні заяви російської сторони — це виключно пропаганда", — наголосив Синєгубов, передає "Укрінформ".

На Куп'янському напрямку українські захисники продовжують стримувати натиск противника. За даними Генерального штабу ЗСУ, військові відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Піщане, Кутьківка, Петропавлівка та Лозова.

Просування росіян у районі н.п. Дворічна Харківської області від початку січня і до 27 січня на мапі DeepState. Згідно з мапою, найактивніше просування армії РФ почалось з 18-20 січня.

Водночас стало відомо про трагічний випадок у Дворічній. За інформацією поліції Харківської області, 3 січня російські військові увірвалися до будинку місцевих мешканців. Окупанти відкрили вогонь по 59-річному чоловіку, поранивши його у шию та плече. За кілька днів потерпілий помер від отриманих травм.

Про злочин повідомили троє очевидців — 45-річний чоловік та дві жінки віком 60 та 58 років, яким вдалося залишити окуповану територію громади. Вони дісталися села Кутьківка, де звернулися до правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Тіло загиблого залишається на території домоволодіння.

Також раніше "Телеграф" писав, що у DeepState заявили про захоплення Курахового росіянами. Що кажуть у Генштабі.