"Парализованные страхом": генерал США раскритиковал Запад из-за ядерных угроз Путина

Администрация президента Джозефа Байдена и другие правительства западных стран были напуганы ядерным шантажом Путина

Российский правитель Владимир Путин и его режим не перестанут запугивать западные страны ядерным оружием. Путин и его приспешники увидели, насколько это эффективный механизм, поэтому будут использовать его снова и снова.

Об этом сказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun. Он напомнил, что Запад воспринимает ядерные угрозы Путина с испугом, в то время как их стоило бы просто игнорировать.

"Я думаю, что будет продолжение их политики ядерных угроз, что если мы сделаем определенные вещи, они применят ядерное оружие… Они увидели, насколько это эффективно за последние три года", — предположил он.

Ходжес добавил, что худший результат неадекватной реакции Запада на путинский ядерный шантаж – это то, что администрация президента Джозефа Байдена и другие правительства западных стран были напуганы и буквально "парализованы страхом". Они серьезно считали, что путинский режим может использовать тактическое оружие – несмотря на то, что если бы Кремль осмелился, это значило бы самоубийство России.

Также генерал подверг сокрушительной критике западные страны, сказав, что они неспособны серьезно отнестись к угрозе войны с РФ, неспособны приготовиться к этой войне, неспособны дать адекватную оценку действиям Путина в Украине, неспособны предоставить Украине достаточно помощи и неспособны признать, что в их же интересах обеспечить победу Киева в войне. В целом, западные правительства не способны ни к чему.

"Мы не смогли достаточно сплотиться и не продемонстрировали политическую волю, чтобы использовать наши преимущества, чтобы помочь Украине победить Россию", — резюмировал он.

Тем временем осенью вышел резонансный материал The Times, в котором говорилось о единственной возможной причине создания Украиной ядерного оружия. Он наделал немало шума. Несмотря на то, что в МИДе поспешили опровергнуть любые подобные заявления, общество все равно живо обсуждает вероятное появление такого варианта защиты от России. При этом мало кто учитывает, что собственная ядерная программа для государства очень сложный вопрос, который не обходится без многих "но".

Однако экспертные круги считают, что Украина будет ставить вопрос восстановления своего ядерного статуса, поскольку никакие гарантии безопасности не работают. Однако с этим вопросом нужно соблюдать осторожность, поскольку на Западе к такому относятся серьезно. Ядерное оружие нужно разрабатывать тихо и в полной секретности.