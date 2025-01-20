Байден никогда не хотел победы Украины в войне против России: СМИ привели доказательства

Администрация Байдена считала, что даже при активной помощи Запада Украина, мол, не сможет это сделать

Действующая администрация президента США Джозефа Байдена и сам президент никогда не хотели победы Украине в войне, несмотря на свои заявления. Белый дом никогда не ставил перед собой цель дать Украине победить Россию, поскольку не верил, что это возможно. Это очень дорого обошлось Украине и будет дорого стоить Соединенным Штатам и их союзникам в будущем.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на собственные источники и некоторых должностных лиц администрации. Издание напоминает, что, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля 2022 года, Байден определил три цели, которые должны преследовать Соединенные Штаты.

"Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время – поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" – была намеренно размыта. Она также подняла вопрос: "Сколько времени понадобится для этого?" – сказано в материале.

Бывший куратор политики США в отношении РФ и сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин подтвердил, что Белый дом сознательно избегал вопроса территорий, оккупированных российским режимом. То есть на самом деле США не собирались оказывать Украине помощь даже в возвращении территорий, которые россияне захватили после 24 февраля 2022 года, не говоря уже о территориях, которые Кремль захватил в 2014 году. Администрация Байдена считала, что даже при активной помощи Запада Украина, мол, не сможет это сделать.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", – сказал Грин.

Выживание Украины было первой целью, которую поставил Байден – и, таким образом, как минимум дважды украл у Украины победу в войне. Второй целью Байдена было единство союзников, третьей – избегание прямого конфликта между Россией и НАТО, что стало своеобразным "жупелом" для слишком осторожной администрации США. Издание отмечает, что Байден, как это ни странно, достиг всех трех целей, однако сейчас это не доставляет удовольствия даже многим из его ближайшего политического окружения.

"К сожалению, это тот вид успеха, когда вы не испытываете удовольствия от него. Потому что в Украине так много страданий и так много неопределенности по поводу того, куда она, в конце концов, придет", — отметил Грин.

Действия Байдена – отказ принимать смелые решения, затягивание поставок оружия, скандалы с давлением на Украину, чтобы заставить ее воздержаться от ударов по России, отсутствие реакции на российские военные преступления – привели к тому, что разочарование украинцев в таком "союзнике" нарастало несколько лет. И они выражали его все более открыто – особенно после того, как президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману прямо сказал, что США сделали недостаточно для того, чтобы сковать Россию санкциями, предоставить Украине вооружение и гарантии безопасности.

"Со всем уважением к Соединенным Штатам и администрации я не хочу, чтобы повторилась ситуация, которая была при Байдене. Я прошу о санкциях сейчас, пожалуйста, и об оружии сейчас", – сказал он.

С одной стороны, критику Зеленского можно считать слишком острой и несправедливой, поскольку США предоставили Украине 183 млрд долларов помощи, в том числе 66 млрд на военную помощь. Но с другой стороны, Зеленский и ряд союзников США в Европе настаивают, что осторожность Байдена в противостоянии с РФ сыграла против Украины, в частности, открытое нежелание предоставить Украине приглашение в НАТО.

Только к концу каденции Байден начал принимать действительно смелые решения. В ноябре 2024 года США наконец-то разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов в глубину России – максимально опоздавший с реализацией шаг. А в январе этого года администрация США ввела жесткие санкции против российского нефтяно-энергетического сектора – в том числе наконец-то взялась за "теневой флот" россиян, за компании-экспортеры и за дочерние фирмы "Росатома". Именно это позволило Байдену в прощальной речи утверждать, что Украину ему защитить удалось. Однако о победе Киева над Кремлем он ничего не сказал — поскольку никогда не хотел, чтобы Украина победила.

"Будущее, о котором мечтают Зеленский и многие его соотечественники, – это будущее, в котором Россия терпит поражение. Но, призывая мир к борьбе, Байден заложил в свои цели подтекст, что защита Украины от России – это не то же самое, что победа над Россией. Неудивительно, что эта цель остается далекой для Зеленского", – резюмировало издание.

Отметим, что недавно Байден в понедельник, 13 января, выступил с речью в Государственном департаменте США перед своей отставкой. В своей речи он упомянул о российской агрессии в Украине и высмеял Владимира Путина.

При этом, как сообщал "Телеграф", в Пентагоне подтвердили, что при всех своих обещаниях администрация Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь к инаугурации Трампа.