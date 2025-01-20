Байден ніколи не хотів перемоги України у війні проти Росії: ЗМІ навели докази

Адміністрація Байдена вважала, що навіть за умови активної допомоги Заходу Україна, мовляв, не зможе це зробити

Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.

Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації. Видання нагадує, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року, Байден визначив три цілі, які повинні переслідувати Сполучені Штати.

"Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використав для опису своєї місії в той час – підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" – була навмисно розмитою. Вона також порушила питання: "Скільки часу знадобиться для цього?" – сказано у матеріалі.

Колишній куратор політики США щодо РФ та співробітник Ради національної безпеки при Білому дому Ерік Грін підтвердив виданню, що Білий дім свідомо уникав питання територій, окупованих російським режимом. Тобто, насправді США не збиралися надавати Україні допомогу навіть у поверненні територій, які росіяни захопили після 24 лютого 2022 року, не кажучи вже про території, які Кремль загарбав у 2014 році. Адміністрація Байдена вважала, що навіть за умови активної допомоги Заходу Україна, мовляв, не зможе це зробити.

"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом", – сказав Грін.

Виживання України було першою ціллю, яку поставив Байден – і тим самим щонайменше двічі вкрав в України перемогу у війні. Другою ціллю Байдена була єдність союзників, третьою – уникнення прямого конфлікту між Росією і НАТО, що стало своєрідним "жупелом" для надто обережної адміністрації США. Видання зазначає, що Байден, як це не дивно, досягнув усіх трьох цілей, проте зараз це не приносить задоволення навіть багатьом з його найближчого політичного оточення.

"На жаль, це той вид успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона, врешті-решт, прийде", – зазначив Грін.

Дії Байдена – відмова приймати сміливі рішення, затягування постачань зброї, скандали з тиском на Україну, щоб змусити її утриматись від ударів по Росії, відсутність реакції на російські воєнні злочини – призвели до того, що розчарування українців у такому "союзнику" наростали протягом кількох років. І вони висловлювали його все більш відкрито – особливо після того, як президентські вибори в США виграв Дональд Трамп. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману прямо сказав, що США зробили недостатньо для того, щоб скувати Росію санкціями, надати Україні озброєння та гарантії безпеки.

"З усією повагою до Сполучених Штатів і адміністрації я не хочу, щоб повторилася ситуація, яка була за Байдена. Я прошу про санкції зараз, будь ласка, і про зброю зараз", – сказав він.

З одного боку, критику Зеленського можна вважати занадто гострою та несправедливою, оскільки США надали Україні 183 млрд доларів допомоги, в тому числі 66 млрд на військову допомогу. Але з іншого боку, Зеленський та низка союзників США у Європі наполягають, що обережність Байдена у протистоянні з РФ зіграла проти України, зокрема відкрите небажання надати Україні запрошення в НАТО.

Тільки під кінець каденції Байден почав приймати дійсно сміливі рішення. У листопаді 2024 року США нарешті дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів в глибину Росії – крок, який максимально запізнився з реалізацією. А в січні цього року адміністрація США запровадила жорсткі санкції проти російського нафтово-енергетичного сектору – в тому числі нарешті взялася за "тіньовий флот" росіян, за компанії-експортери та за дочірні фірми "Росатому". Саме це дозволило Байдену у прощальній промові стверджувати, що Україну йому захистити вдалося. Проте про перемогу Києва над Кремлем він нічого не сказав – оскільки ніколи не хотів, щоб Україна перемогла.

"Майбутнє, про яке мріють Зеленський і багато його співвітчизників, – це майбутнє, в якому Росія зазнає поразки. Але, закликаючи світ до боротьби, Байден заклав у свої цілі підтекст, що захист України від Росії – це не те саме, що перемога над Росією. Тож не дивно, що ця мета залишається далекою для Зеленського", – резюмувало видання.

Зазначимо, що не так давно Байден у понеділок, 13 січня, виступив із промовою у Державному департаменті США перед своєю відставкою. У своїй промові він згадав про російську агресію в Україні та висміяв Володимира Путіна.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", у Пентагоні підтвердили, що попри всі свої обіцянки адміністрація Байдена не встигне надати Україні всю обіцяну військову допомогу до інавгурації Трампа.