"Паралізовані страхом": генерал США розкритикував Захід через ядерні погрози Путіна

Адміністрація президента Джозефа Байдена та інші уряди західних країн були налякані ядерним шантажем Путіна

Російський правитель Володимир Путін та його режим не припинить залякувати західні країни ядерною зброєю. Путін та його поплічники побачили, наскільки це ефективний механізм, тому будуть використовувати його знову й знову.

Про це сказав генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю виданню The Sun. Він нагадав, що Захід сприймає ядерні погрози Путіна з переляком, тоді як їх варто було б просто ігнорувати.

"Я думаю, що буде продовження їхньої політики ядерних погроз, що, якщо ми зробимо певні речі, вони застосують ядерну зброю… Вони побачили, наскільки це ефективно за останні три роки", – припустив він.

Ходжес додав, що найгірший результат неадекватної реакції Заходу на путінський ядерний шантаж – це те, що адміністрація президента Джозефа Байдена та інші уряди західних країн були налякані та буквально "паралізовані страхом". Вони серйозно вважали, що путінський режим може використати тактичну зброю – попри те, що якби Кремль на це насмілився, це значило б самовбивство Росії.

Також генерал піддав нищівній критиці західні країни, сказавши, що вони нездатні серйозно поставитися до загрози війни з РФ, нездатні приготуватися до цієї війни, нездатні дати адекватну оцінку діям Путіна в Україні, нездатні надати Україні достатньо допомоги та нездатні визнати, що у їхніх же інтересах забезпечити перемогу Києва у війні. Загалом, західні уряди нездатні ні до чого.

"Ми не змогли достатньо згуртуватися і не продемонстрували політичної волі, щоб використовувати наші переваги, щоб допомогти Україні перемогти Росію", – резюмував він.

Тим часом восени вийшов резонансний матеріал The Times, в якому йшлося про єдину можливу причину створення Україною ядерної зброї. Він наробив чимало галасу. Попри те, що у МЗС поспішили спростувати будь-які подібні заяви, суспільство все одно жваво обговорює ймовірну появу такого варіанту захисту від Росії. При цьому мало хто враховує, що власна ядерна програма для держави — дуже складне питання, яке не обходиться без багатьох "але".

Проте експертні кола вважають, що Україна буде порушувати питання відновлення свого ядерного статусу, оскільки жодні гарантії безпеки не працюють. Проте з цим питанням потрібно бути обережним, оскільки на Заході до такого ставляться серйозно. Ядерну зброю потрібно розробляти тихо та у стані повної секретності.