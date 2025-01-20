Чтобы не повторить ошибок: Генштаб взялся за проверку новосозданной 156-й ОМБр

Комплексная группа Генштаба уже выявила ряд недостатков, по результатам проверки есть рекомендации.

Для недопущения повторения скандала, как со 155-й ОМБр "Анна Киевская", комплексная группа Генерального штаба Вооруженных сил Украины начала проверку недавно созданной 156-й ОМБр. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Отмечается, что группу возглавил заместитель Главкома полковник Олег Апостол, проверка призвана устранить недостатки, которые будут обнаружены при формировании бригады.

Отмечается, что 156 ОМБр уже завершила доукомплектование личным составом и перешла к базовой военной подготовке солдат, которая ведется по новым правилам. Также осуществляется поставка вооружения и техники, идет отбор профессиональных специалистов. Впрочем, комплексная группа уже выявила ряд недостатков, по результатам проверки командующему Сухопутными войсками ВСУ Михаилу Драпатому рекомендовано:

заменить руководящий состав бригады;

назначить в бригаду командира, имеющего соответствующий боевой и практический опыт;

перевести в бригаду офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях;

повысить качество практических занятий с учетом текущего фронтового опыта ведения боевых действий;

повысить интенсивность и качество подготовки пилотов дронов и операторов РЭБ;

решить ряд других организационных и не только вопросов.

В Генштабе заверили, что командование ВСУ в полной мере учло ошибки, допущенные при формировании 155-й ОМБр "Анна Киевская". Проверка направлена, в том числе, на то, чтобы не допустить подобной ситуации в еще одной бригаде.

"Командование ВСУ оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всемерную помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, в Вооруженных силах Украины взяли под особый контроль ситуацию в 155-й бригаде имени Анны Киевской из-за проблем с самовольным оставлением части (СЗЧ). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый лично доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоянии дел в подразделении и очертил пути решения имеющихся проблем.