Щоб не повторити помилок: Генштаб взявся за перевірку новоствореної 156-ї ОМБр

Комплексна група Генштабу вже виявила низку недоліків, за результатами перевірки є рекомендації

Для недопущення повторення скандалу, як зі 155-ю ОМБр "Анна Київська", комплексна група Генерального штабу Збройних сил України почала перевірку нещодавно створеної 156-ї ОМБр. Відповідне рішення прийняв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що групу очолив заступник Головкома полковник Олег Апостол, перевірка покликана усунути недоліки, які будуть виявлені під час формування бригади.

Зазначається, що 156-та ОМБр вже завершила доукомплектування особовим складом та перейшла до базової військової підготовки солдатів, яка ведеться за новими правилами. Також здійснюються постачання озброєння та техніки, йде відбір фахових спеціалістів. Втім, комплексна група вже виявила низку недоліків, за результатами перевірки командувачу Сухопутних військ ЗСУ Михайлу Драпатому рекомендовано:

замінити керівного складу бригади;

призначити до бригади командира, який має відповідний бойовий та практичний досвід;

перевести в бригаду офіцерів та сержантів, які раніше брали участь у бойових діях;

підвищити якість практичних занять з урахуванням поточного фронтового досвіду ведення бойових дій;

підвищити інтенсивність та якість підготовки пілотів дронів і операторів РЕБ;

вирішити низку інших організаційних та не тільки питань.

У Генштабі запевнили, що командування ЗСУ повною мірою урахувало помилки, які були допущені під час формування 155-ї ОМБр "Анна Київська". Перевірка спрямована в тому числі на те, щоб не допустити подібної ситуації у ще одній бригаді.

"Командування ЗСУ оперативно реагує на проблеми військових частин та надає всебічну допомогу для підвищення їхньої боєздатності та покращення мотивації військовослужбовців", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Збройних силах України взяли під особливий контроль ситуацію у 155-й бригаді імені Анни Київської через проблеми із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий особисто доповів президенту Володимиру Зеленському про стан справ у підрозділі та окреслив шляхи розв'язання наявних проблем.