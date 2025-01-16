Почему россияне до сих пор добровольно идут на войну против Украины. Есть только одна причина

Им обещают стоять на пятой линии обороны без оружия, но в штурмах из сотни выживают только двое

Численность русской армии, несмотря на бешеные потери, пополняется. Есть только одна причина, почему российские солдаты продолжают подписывать контракты и едут убивать украинцев.

Что именно становится причиной идти на войну в интервью Новости. Live рассказал командир и основатель Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис White Rex Никитин. По его словам, причина только одна — финансовая.

"Кровожадные маньяки, которые хотели убивать украинцев ради великой России, пополнили украинские черноземы в первые месяцы войны. Далее идут те, как я их называю, единственный билет из нищеты. Умножьте свою зарплату, например, на 10. И пусть каждый ответит: я уйду за эти деньги на войну?

Что говорят солдатам РФ перед отправкой в Украину

Никитин говорит, что россиянам рассказывают на самом деле перед отправкой в Украину: "дружище, ты будешь на пятой линии, будешь копать окопы, автомат тебе даже в руки брать не надо. Ну, максимум будешь охранять склады". Правда, потом выясняется, что они идут вперед в мясном штурме, но слишком поздно.

"И когда я разговариваю с пленными, у многих из них обиды, их обманули. Им было обещано обустраивать линию окопов и блиндажей на третьей линии обороны, а по факту они попали в плен в первой же атаке в мясном штурме", — рассказывает он.

К слову, пленный КНДР рассказал, как он попал в плен и что ему говорили делать в случае, если им придется брать в плен бойцов ВСУ.

Сотня превратилась в фарш в течение 48 часов

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса говорит, что мобилизационный потенциал у РФ велик.

"Но с учетом того, как они ведут войну… У меня есть оставшиеся в живых бойцы — двое из сотни! Эта сотня превратилась в фарш в течение 48 часов. Первые 20 пошли вперед — погибли, потом остальные 20 и так далее", — делится он.

Люди кончаются

Другая ситуация — 250 человек отправили вперед на четырех БТР, в итоге в плен показалось 17. Один из них, из ППК "Вагнер", застрелился. А остальные погибли. Кто спрыгивал с техники – их давили свои же. Это безумная потеря личного состава, люди заканчиваются.

Никитин акцентировал на том, что ни один крупный украинский город россиянами не восхищен. Все, что РФ захватило, составляет 4,5 тыс. кв. км. Две Москвы. 300-350 тысяч человек лежат слоями вокруг Авдеевки, в Днепре плавают, еще где-то. Потери сумасшедшие. Поэтому пошли в ход египтяне и даже Северная Корея.

Потери России

По состоянию на 15 января потери РФ в войне против Украины превысили 812 тысяч солдат. Их количество ежедневно растет.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина впервые с 2022 года имеет преимущество над Россией в боевых танках.