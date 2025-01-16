Чому росіяни й досі добровільно йдуть на війну проти України. Є лише одна причина

Їм обіцяють стояти на п'ятій лінії оборони без зброї, але у штурмах із сотні виживають тільки двоє

Численність російської армії попри шалені втрати поповнюється. Існує тільки одна причина, чому російські солдати продовжують підписувати контракти та їдуть вбивати українців.

Що саме стає причиною йти на війну в інтерв'ю Новини.LIVE розповів командир і засновник Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис White Rex Нікітін. За його словами причина тільки одна — фінансова.

"Кровожерливі маніяки, які хотіли вбивати українців заради великої Росії, поповнили українські чорноземи в перші місяці війни. Далі йдуть ті, як я їх називаю, єдиний квиток зі злиднів. Помножте свою зарплату, наприклад, на 10. І нехай собі кожна людина відповість: я піду за ці гроші на війну? Я готовий?"

Що кажуть солдатам РФ перед відправкою в Україну

Нікітін каже, що росіянам розповідають насправді перед відправкою в Україну: "друже, ти будеш на п'ятій лінії, будеш копати окопи, автомат тобі навіть у руки брати не треба буде. Ну, максимум будеш охороняти склади". Щоправда, потім з'ясовується, що вони йдуть вперед у м'ясному штурмі, але вже надто пізно.

"І коли я розмовляю з полоненими, у багатьох із них образа, їх обдурили. Їм було обіцяно облаштовувати лінію окопів і бліндажів на третій лінії оборони, а за фактом вони потрапили у полон у першій же атаці в м'ясному штурмі", — розповідає він.

До речі, полонений солдат КНДР розповів, як він потрапив у полон і що йому казали робити у разі, якщо їм доведеться брати у полон бійців ЗСУ.

Сотня перетворилася на фарш протягом 48 годин

Командир і засновник Російського добровольчого корпусу каже, що мобілізаційний потенціал у РФ великий.

"Але з урахуванням того, як вони ведуть війну… У мене є бійці, які залишилися живими — двоє із сотні! Ця сотня перетворилася на фарш протягом 48 годин. Перші 20 пішли вперед — загинули, потім інші 20 і так далі", — ділиться він.

Люди закінчуються

Інша ситуація — 250 осіб відправили вперед на чотирьох БТР, у підсумку в полон здалося 17. Один із них, із ПВК "Вагнер", застрелився. А решта загинули. Хто зістрибував із техніки — їх давили свої ж. Це божевільна втрата особового складу, люди закінчуються.

Нікітін акцентував на тому, що жодного великого українського міста росіянами не захоплено. Все, що РФ захопила, становить 4,5 тис. кв. км. Дві Москви. 300-350 тисяч людей лежать шарами навколо Авдіївки, у Дніпрі плавають, ще десь. Втрати шалені. Тому пішли в хід єгиптяни і навіть уже Північна Корея.

Втрати Росії

Станом на 15 січня втрати РФ у війні проти України перевищили 812 тисяч солдатів. Їх кількість щодня зростає.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна вперше з 2022 року має перевагу над Росією у бойових танках.