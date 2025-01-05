Уже не жалко: украинская снайперша рассказала, как уничтожает оккупантов

С самого детства "Чили" увлекалась снайперским делом

Снайперы – отдельная каста Сил обороны Украины. Бесшумные, незаметные и чрезвычайно смертельные – они наводят ужас на врага на протяжении всего полномасштабного вторжения, среди таких и снайперша с позывным "Чили".

Девушка пройдя учебу в Украине и за рубежом, поставила себе задачу сделать все для окончания войны сейчас, не оставляя ее будущим поколением. Об этом она рассказала в интервью для ютуб-канала "Бригада Рубеж".

"Чили" рассказала о своем первом выходе на позиции, почему не боится, кто ее ждет дома, а также то, ради чего она присоединилась к армии. В том числе и был разговор о задаче снайпера.

Настроиться на это невозможно, но прикольно

"Командир говорит, чтобы шла на позиции. Говорю, ну ок. Не знаю, ночь, конечно, не спалось. Было как-то так тревожно, потому что ты не знаешь, как это будет выглядеть, что тебя ждет. Ну, такое, настроиться на это невозможно. Но, в принципе, было прикольно, кроме того, что тебя все хотят убить. Мы шли, получается, к позиции. Нас начали накрывать сапогами. Я слышу просто выход, то есть был прилет, но не очень близко, может метров 150 где-то, примерно. Потом мы начали двигаться дальше. Потом еще был один выстрел, но уже ближе и третий уже был метров 15 от меня. Я прям запомнила этот взрыв", — рассказывает "Чили" о своем первом выходе на позицию.

Она говорит, что, как ни странно, но не испугалась, то есть не впала в ступор, а продолжила идти дальше. Она рассказала, как уничтожила оккупанта.

"Я увидела тепло. То есть, что это было, я не готова ответить. Ну, скорее всего, что был п**р (россиянин — ред.) Наверное, где-то немножко страшно. А потом входишь в кураж и думаешь, давай еще", — делится женщина.

Перестало быть жалко абсолютно всех

Девушка рассказала, что сейчас ей ничего не страшно и никого не жалко. Ей кажется, что она не сможет вернуться к нормальной жизни.

"Мне перестало быть жаль абсолютно всех. Нет тормоза, скажем так. То есть ты просто чувствуешь себя убийцей. Ты не боишься там… Ну это вообще трудно объяснить. Если честно, я даже так задумываюсь, а что потом? Мне кажется, что я не вернусь к нормальной жизни. Что я буду себя искать очень долго и скучно. Потому что я, кроме армии уже не знаю, чем заняться", — делится она.

Мы сейчас должны все сделать по максимуму, чтобы это закончилось сейчас

"Чили" рассказала, что дома ее ждет сын. Она в армии ради него.

"Я, в принципе, по этой причине сюда и пришла. Чтобы мой сын не оказался в окопе. Лучше я буду этим заниматься. А он будет жить нормальной жизнью. Мы сейчас должны все сделать по максимуму. Чтобы это закончилось сейчас. И чтобы оно больше никогда не всплыло. Мы должны его закончить сейчас. Не потом, не еще там когда-то, а именно сейчас", — акцентировала снайпер.

Снайперов не берут в плен, а реальность от фильма отличается

Женщина также рассказала, что происходит на фронте. И то, как шифруется от врага.

"То, что в кино, что в реальной жизни, оно, вообще, кардинально отличается. Ты там такой ходишь, замаскированный. Но на самом деле оно не так. Надо шифроваться от всего, от дронов, от пехотинцев, от всех вообще. Надо делать очень быстро много вещей", — делится она.

Если противник обнаруживает снайпера, то туда летит все, говорит "Чили". То есть, накрывают всем, чем можно.

"Не любят разведчиков, не любят снайперов. Снайперов не берут в плен. Я на это, в принципе, и настраивалась. Я не думала, что там будет что-то все лайтовое, все так красиво, гламурненько. Я знала, куда я иду. Что ты можешь погибнуть, ты можешь стать калекой. То есть, все эти моменты я себе продумывала. Я была к этому готова", — откровенно делится снайперша.

"Снайперская задача — это вывести человека. Вывезти просто его (врага — ред.) из строя. То есть, неважно, ты его убьешь, или ты его покалечишь, там, ногу ему оторвет. А просто вывезти его из строя", — рассказала она.

Обучение и как работает

С самого детства "Чили" увлекалась снайперским делом, смотрела фильмы. Ей было интересно, как это вообще происходит, как правильно маскироваться, как вообще пользоваться снайперскими винтовками.

"И тут такая возможность у меня появилась и пошла. Сначала у меня была школа наша украинская, начальный курс снайпинга, потом поехала в Норвегию, закончила еще там курс. Школы, в принципе, похожи, но за исключением климата, конечно. Условия были обучения, прям, такие жесткие", — говорит "Чили".

По ее словам, перед каждым боевым выходом они пристреливают каждую винтовку, для того, чтобы она громко стреляла.

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