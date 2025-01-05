Вже не шкода: українська снайперка розповіла, як знищує окупантів

З самого дитинства "Чілі" захоплювалася снайперською справою

Снайпери — окрема каста Сил оборони України. Безшумні, непомітні та надзвичайно смертельні — вони наводять жах на ворога протягом всього повномасштабного вторгнення, серед таких і снайперка з позивним "Чілі".

Дівчина пройшовши навчання в Україні та за кордоном, поставила собі завдання — зробити все для закінчення війни зараз, не залишаючи її майбутнім поколінням. Про це вона розповіла в інтервʼю для ютуб-каналу "Бригада Рубіж".

"Чілі" розповіла про свій перший вихід на позиції, чому не боїться, хто її чекає вдома, а також те, заради чого вона приєдналась до війська. Зокрема і була розмова про задачу снайпера.

Налаштуватись на це неможливо, але прикольно

"Командир каже, щоб йшла на позиції. Кажу, ну ок. Не знаю, ніч, звісно, не спалось. Було якось так тривожно, бо ти не знаєш, як це буде виглядати, що тебе чекає. Ну, таке, настроїтись на це неможливо. Але, в принципі, було прикольно, окрім того, що тебе все хочуть вбити. Ми йшли, виходить, до позиції. Нас почали накривати сапогами. Я чую просто вихід, тобто був приліт, але не дуже близько, може метрів 150 десь, приблизно. Потім ми почали рухатись далі. Потім ще був один постріл, але вже ближчий і третій вже був метрів 15 від мене. Я прям запам'ятала цей вибух", — розповідає "Чилі" про свій перший вихід на позицію.

Вона каже, що, як не дивно, але не злякалась, тобто не впала в ступор, а продовжила йти далі. Вона розповіла, як знищила окупанта.

"Я побачила тепло. Тобто, що то було, я не готова відповісти. Ну, скоріше за все, що був п**р (росіянин — ред.) Напевне, десь трошки страшно. А потім входиш в кураж і думаєш, давай ще", — ділиться жінка.

Перестало бути шкода абсолютно всіх

Дівчина розповіла, що зараз їй нічого не страшно і нікого не шкода. Їй здається, що вона не зможе повернутись до нормального життя.

"Мені перестало бути шкода абсолютно всіх. Нема гальма, скажімо так. Тобто ти просто відчуваєш себе вбивцею. Ти не боїшся там… Ну це взагалі важко пояснити. Якщо чесно, я навіть так задумуюся, а що потім? Мені здається, що я не повернусь до нормального життя. Що я буду себе шукати дуже довго і нудно. Бо я, крім армії вже не знаю, чим зайнятися", — ділиться вона.

Ми зараз повинні все зробити по максимуму, щоб це закінчилось зараз

"Чілі" розповіла, що вдома на неї чекає син. Вона у війську заради нього.

"Я, в принципі, через цю причину сюди і прийшла. Щоб мій син не опинився в окопі. Краще я буду цим займатися. А він буде жити нормальним життям. Ми зараз повинні все зробити по максимуму. Щоб це закінчилось зараз. І щоб воно більше ніколи не виплило. Ми повинні його закінчити зараз. Не потім, не ще там колись, а саме зараз", — акцентувала снайперка.

Снайперів не беруть в полон, а реальність від фільму відрізняється

Жінка також розповіла, що відбувається на фронті. І те, як шифрується від ворога.

"Те, що в кіно, що в реальному житті, воно, взагалі, кардинально відрізняється. Ти там такий ходиш, замаскований. Але насправді воно не так. Треба шифруватися від всього, від дронів, від піхотинців, від всіх взагалі. Треба робити дуже швидко багато речей", — ділиться вона.

Якщо противник виявляє снайпера, то туди летить все, каже "Чілі". Тобто, накривають усім, чим можна.

"Не люблять розвідників, не люблять снайперів. Снайперів не беруть в полон. Я на це, в принципі, і налаштовувалась. Я не думала, що там буде щось все лайтове, все так красиво, гламурненько. Я знала, куди я йду. Що ти можеш загинути, ти можеш стати калікою. Тобто, всі ці моменти я собі продумувала. Я була до цього готова", — відверто ділиться снайперка.

В чому полягає снайперська робота

"Снайперська задача — це вивести людину. Вивезти просто його (ворога — ред.) зі строю. Тобто, неважливо, чи ти його вб'єш, чи ти його покалічиш, там, ногу йому відірве. А просто вивезти його із строю", — розповіла вона.

Навчання і як працює

З самого дитинства "Чілі" захоплювалася снайперською справою, дивилась фільми. Їй було цікаво, як це взагалі відбувається, як правильно маскуватись, як взагалі користуватись снайперськими гвинтівками.

"І тут така нагода у мене з'явилася і пішла. Спочатку в мене була школа наша українська, початковий курс снайпінгу, потім поїхала в Норвегію, закінчила ще там курс. Школи, в принципі, схожі, але за виключенням клімату, звичайно. Умови були навчання, прям, такі жорсткі", — каже "Чілі".

За її словами, перед кожним бойовим виходом вони пристрілюють кожну гвинтівку, для того, щоб вона гучно стріляла.

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