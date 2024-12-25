В Курской области серьезные прилеты. Россияне уже готовят подлую месть? (обновлено)

В сети уже стали появляться подозрительные сообщения

Утром 25 декабря в российском городе Льгов, что в Курской области, прогремели взрывы. Были атакованы сахарный завод, теплоэлектростанция и газопровод. При этом были повреждены фасады домов и припаркованные на улицах автомобили.

Информация об этом появилась в ряде Telegram-каналов. Отмечается, что в нескольких местах начались пожары. Там работают соответствующие службы.

Также были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Паблик Mush заявляет, что на улицы Льгова упали минимум шесть ракет и город якобы атаковали HIMARS.

Кроме того, этот TG-канал пишет, что якобы во Льгове находится колония с пленными украинскими военными и целью атаки якобы могла являться именно она.

Важно отметить, летом 2022 года Россия совершила кровавое преступление против украинских военнопленных. В Вооруженных силах Украины сказали, что россияне прицельно обстреляли из артиллерии исправительное учреждение в Донецкой области в селе Еленовка. В колонии находились пленные украинские герои из полка "Азов". Тогда погибли более 50 военнопленных.

Тогда же Россия обвинила в произошедшем Украину. Якобы ночью ВСУ нанесли удар с западных реактивных систем залпового огня HIMARS по тюремным баракам. Однако на самом деле у Украины есть достаточное количество доказательств того, что массовое убийство военнопленных в Еленовке было заранее спланировано Россией.

Тем временем ситуацию прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"На месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", — говорится в сообщении.

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Россияне заявляют, что во Льгове был якобы прилет HIMARS по пункту управления 810-й бригады РФ. Штаб 810 бригады морской пехоты располагался в самом городе. Сами же они говорят, что место, где расположен пункт управления бригады во Львове, знали буквально все. Морпехи без опасений снимали видео прямо на фоне знака Льгов.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение пункта управления россиян в Курской области.

Справка: Город Льгов Курской области расположен в 63 километрах от областного центра и в 26 километрах от Курчатова. Там находится Курская атомная электростанция. До нее расстояние составляет 24 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря в России в городе Владикавказ (столица Северной Осетии, РФ) прогремел взрыв в торговом центре "Алания Молл". Известно о пострадавших и погибшей. РосСМИ сообщают, что причиной взрыва стал скопившийся в здании газ.