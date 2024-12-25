У Курській області серйозні прильоти. Росіяни вже готують підлу помсту? (оновлено)

У мережі вже почали з’являтися підозрілі повідомлення

Вранці 25 грудня у російському місті Льгов, що в Курській області, пролунали вибухи. Було атаковано цукровий завод, теплоелектростанцію та газопровід. При цьому було пошкоджено фасади будинків та припарковані на вулицях автомобілі.

Інформація про це з’явилася у ряді Telegram-каналів. Зазначається, що у кількох місцях почалися пожежі. Там працюють відповідні служби.

Також було опубліковано фото та відео з місця події.

Паблік Mush заявляє, що на вулиці Льгова впали щонайменше шість ракет і місто нібито атакували HIMARS.

Крім того, цей TG-канал пише, що нібито у Льгові знаходиться колонія з полоненими українськими військовими та метою атаки нібито могла бути саме вона.

Важливо відзначити, що влітку 2022 року Росія скоїла кривавий злочин проти українських військовополонених. У Збройних силах України сказали, що росіяни прицільно обстріляли з артилерії виправну установу на Донеччині в селі Оленівка. У колонії перебували полонені українські герої з полку "Азов". Тоді загинуло понад 50 військовополонених.

Тоді ж Росія звинуватила у події Україну. Нібито вночі ЗСУ завдали удару із західних реактивних систем залпового вогню HIMARS по тюремних бараках. Проте насправді Україна має достатню кількість доказів того, що масове вбивство військовополонених у Оленівці було заздалегідь сплановано Росією.

Тим часом ситуацію прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн.

"На місці працюють усі оперативні та аварійні служби. Вживаються усі необхідні заходи. Інформація про наслідки уточнюється. Ситуацію тримаю на контролі", — йдеться у повідомленні.

Оновлено

Росіяни заявляють, що у Льгові нібито був приліт HIMARS за пунктом управління 810-ї бригади РФ. Штаб 810 бригади морської піхоти розташовувався у самому місті. Самі ж вони кажуть, що місце, де розташовано пункт управління бригади у Львові, буквально знали все. Морпіхи без побоювань знімали відео прямо на фоні Льгов.

У Генштабі Збройних сил України підтвердили поразку пункту управління росіян у Курській області.

Довідка: Місто Льгов Курської області розташоване за 63 кілометри від обласного центру та за 26 кілометрів від Курчатова. Там знаходиться Курська атомна електростанція. До неї відстань становить 24 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня в Росії у місті Владикавказ (столиця Північної Осетії, РФ) пролунав вибух у торговому центрі "Аланія Молл". Відомо про постраждалих та загиблу. РосЗМІ повідомляють, що причиною вибуху став газ, що скупчився в будівлі.