Под Луганском нашли поле с массовыми захоронениями мобилизованных в ВС РФ луганчан (карта)

Тела закапывали в черных пакетах без опознавательных знаков

Под Луганском найдено поле с массовыми несистемными захоронениями мобилизованных в ВС РФ луганчан. Вполне возможно, что там также есть тела дончан.

Этих людей закопали в обычных ямах и не поставили памятников. Об этом украинский военнослужащий Виталий Овчаренко сообщил в Facebook.

"Проще говоря: трупы и останки луганских мужиков, которых Россия погнала воевать против Украины — просто массово закопаны в обычных ямах. Часть трупов лежат в мешках на земле. Как долго, я не знаю. Это не братские могилы, где есть памятник и прочие памятные дела. Это тупо ямы, куда русские свозят трупы луганских мужиков и закапывают их", – говорится в публикации.

Автор поясняет, что на некоторых черных пакетах с трупами, есть имена, на других – номера, на третьих нет никаких данных вообще. По его данным, неизвестно, сколько "бывших граждан Украины" там закопано.

"По информации, что есть – мешков там много! И вообще неизвестно сколько уже в земле закопано. Неизвестно как давно функционирует это поле. Некоторые родственники, кто через слухи узнал про это поле и кто ищет своих "б/п ополченцев" приезжали сюда, но на территорию их не пустили. Охрана агрессивная", – пишет Овчаренко.

Он добавил, что в Луганской области десятки тысяч матерей, жен и сестер ищут своих мужчин, которые числятся как "б/п" (без вести пропавшие) по моргам и больницам.

Всем родственникам, которые ищут тело своих б/п мужчин российские власти отвечают одно: "Ищите в морге Луганска или Ростова".

Также Овчаренко уточнил, что поле с захоронениями охраняется российскими солдатами. Рядом с полем находится полевой госпиталь ВС РФ "Витязь".

Он добавил, что в Луганской области есть, как минимум еще одно такое поле, "где закапывают тела луганских солдат ВС РФ".

Ранее мы сообщали, что временно оккупированная территория Донецкой области утопает в мусоре. Там под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов, которые свозят из Ростовской области.