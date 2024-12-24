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Під Луганськом знайшли поле із масовими похованнями мобілізованих до ЗС РФ луганчан (мапа)

Автор
Марія Назарова
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ТАСС Новина оновлена 24 грудня 2024, 21:49

Тіла закопували у чорних пакетах без розпізнавальних знаків

Під Луганськом знайдено поле із масовими несистемними похованнями мобілізованих у ЗС РФ луганчан. Цілком можливо, що там також є тіла донеччан.

Цих людей закопали у звичайних ямах та не поставили пам’ятників. Про це український військовослужбовець Віталій Овчаренко повідомив у Facebook.

"Простіше кажучи: трупи та останки луганських мужиків, яких Росія погнала воювати проти України — просто масово закопані у звичайних ямах. Частина трупів лежать у мішках на землі. Як довго, я не знаю. Це не братські могили, де є пам’ятники та інші пам’ятні справи. Це тупо ями, куди росіяни звозять трупи луганських мужиків та закопують їх", – йдеться у публікації.

Автор пояснює, що на деяких чорних пакетах з трупами є імена, на інших – номери, на третіх немає жодних даних взагалі. За його даними, невідомо, скільки "колишніх громадян України" там закопано.

"За інформацією, що є – мішків там багато! І взагалі невідомо, скільки вже в землі закопано. Невідомо як давно функціонує це поле. Деякі родичі, хто через чутки дізнався про це поле і хто шукає своїх "б/з ополченців" приїжджали сюди, але на територію їх не пустили. Охорона агресивна», – пише Овчаренко.

Він додав, що в Луганській області десятки тисяч матерів, дружин і сестер шукають своїх чоловіків, які вважаються "б/з" (безвісти зниклими) моргом і лікарнями.

Всім родичам, які шукають тіло своїх б/з чоловіків, російська влада відповідає одне: "Шукайте в морзі Луганська або Ростова".

Також Овчаренко уточнив, що поле із похованнями охороняється російськими солдатами.

Він додав, що в Луганській області є, як мінімум, ще одне таке поле, "де закопують тіла луганських солдатів ЗС РФ".

Раніше ми повідомляли, що тимчасово окупована територія Донецької області потопає у смітті. Там просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів, які звозять із Ростовської області.

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#Луганська область #Поховання #Мобілізовані