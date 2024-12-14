Под Орлом бушует пожар: как выглядит нефтебаза после атаки украинских дронов (видео)
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Нефтебаза попала под удар уже второй раз с 2022 года
Под российским Орлом продолжает гореть нефтебаза. В ночь на 14 декабря там прозвучали несколько взрывов после атаки украинских БПЛА.
Новые видеозаписи были распространены в местных telegram-каналах. На кадрах видно, что огонь так и не потушили, а в небо поднимаются клубы черного дыма.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, удар был нанесен Силами специальных операций (ССО) вместе с другими представителями Сил обороны. Целью украинских военных была линейно-производственная диспетчерская станция "Стальной конь", которая является одной из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригородах Орла.
Как известно, станция получила название в честь населенного пункта Стальной конь к северо-востоку от Орла, в котором она расположена. Эта база находится в 170 километрах от границы Украины.
Она не впервые подвергается обстрелам, но в прошлый раз по ней прилетало в ноябре 2022 года. То есть более двух лет назад.
Как сообщалось ранее, в ночь на 11 декабря в российском Таганроге прозвучали взрывы. Сообщалось об атаке на "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс", который является одним из производителей оборудования для российской авиации.