Під Орлом вирує пожежа: як виглядає нафтобаза після атаки українських дронів (відео)

Нафтобаза потрапила під удар вже вдруге з 2022 року

Під російським Орлом продовжує горіти нафтобаза. У ніч проти 14 грудня там пролунали кілька вибухів після атаки українських БПЛА.

Нові відеозаписи були поширені у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, що вогонь так і не загасили, а в небо здіймаються клуби чорного диму.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, удару було завдано Силами спеціальних операцій (ССО) разом з іншими представниками Сил оборони. Ціллю українських військових була лінійно-виробнича диспетчерська станція "Сталевий кінь", яка є однією з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Як відомо, станція отримала назву на честь населеного пункту Сталевий кінь на північний схід від Орла, де вона розташована. Ця база розташована за 170 кілометрів від кордону України.

Вона не вперше зазнає обстрілів, але минулого разу по ній прилітало аж в листопаді 2022 року.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 грудня в російському Таганрозі пролунали вибухи. Повідомлялося про атаку на "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс", який є одним із виробників обладнання для російської авіації.