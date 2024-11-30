РСЗО Rak-SA-12 – приоритетная цель для врага. Военные показали, как бьют россиян вблизи Нью-Йорка (фото, видео)

Эта РСЗО стреляет 128-мм снарядами

Украинские военные используют в обороне государства разные РСЗО. Среди них Rak-SA-12 – реактивная система залпового огня хорватского производства, разработанная в начале 1990-х годов. Главная задача – поражение живой силы, техники и фортификаций противника.

Среди прочего ее используют и в "Азове". В бригаде рассказали, что это РСЗО зарекомендовало себя как "серьезное оружие для отражения волн вражеских штурмов и поддержки пехоты". И это, несмотря на небольшую дальность. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8000 м в зависимости от типа используемой ракеты (M91, M91A1, M91A2) и условий окружающей среды.

Зарядка Rak-SA-12

"Дальность работы – до 8 км – заставляет экипаж постоянно следить за возможными опасностями. Такая цель – приоритет для всего вражеского вооружения: от FPV-дронов до КАБов", – отмечают военные.

Выстрел из Rak-SA-12

Зарядка Rak-SA-12

Характеристики Rak-SA-12

Rak-SA-12 состоит из двенадцати пусковых труб для 128-мм ракет, установленных на колесном прицепе. РСЗО легко перевозить. Пустую пусковую установку можно буксировать со скоростью до 80 км/ч по дорогам с твердым покрытием, а заряженную – 60 км/ч на той же поверхности. Rak-SA-12 может стрелять единичными снарядами или полным залпом из двенадцати ракет примерно за 10 секунд. Экипаж — 5 человек.

Rak-SA-12 используют и пограничники. "Десятки погибших и раненых оккупантов", — так прокомментировали работу пограничных расчетов на Краматорском, Купянском направлениях и в районе Серебрянского леса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самодельной РСЗО "Партизан". Ее сделали умельцы на базе обыкновенного пикапа.