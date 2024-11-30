РСЗВ Rak-SA-12 — пріоритетна ціль для ворога. Військові показали, як б'ють росіян поблизу Нью-Йорка (фото, відео)

Ця РСЗВ стріляє 128-мм снарядами

Українські військові використовують в обороні держави різні РСЗВ. Серед них Rak-SA-12 — реактивна система залпового вогню хорватського виробництва, розроблена на початку 1990-х років. Головна задача — ураження живої сили, техніки та фортифікацій противника.

Серед іншого її використовують і в "Азові". В бригаді розповіли, що ця РСЗВ зарекомендувала себе як "серйозна зброя для відбиття хвиль ворожих штурмів і підтримки піхоти". І це попри невелику дальність. Максимальна дальність стрільби становить до 8000 м, залежно від типу використовуваної ракети (M91, M91A1, M91A2) і умов навколишнього середовища.

Заряджання Rak-SA-12

"Дальність роботи – до 8 км – змушує екіпаж постійно пильнувати за можливими небезпеками. Така ціль – пріоритет для всього ворожого озброєння: від FPV-дронів до КАБів", — зазначають військові.

Постріл з Rak-SA-12

Заряджання Rak-SA-12

Характеристики Rak-SA-12

Rak-SA-12 складається з дванадцяти пускових труб для 128-мм ракет, встановлених на колісному причепі. РСЗВ легко перевозити. Порожню пускову установку можна буксирувати зі швидкістю до 80 км/год по дорогах з твердим покриттям, а заряджену — 60 км/год на тій же поверхні. Rak-SA-12 може стріляти одиничними снарядами або повним залпом із дванадцяти ракет приблизно за 10 секунд. Екіпаж — 5 осіб.

Rak-SA-12 використовують і прикордонники. "Десятки загиблих та поранених окупантів", — так прокоментували роботу прикордонних розрахунків на Краматорському, Куп’янському напрямках та в районі Серебрянського лісу.

Раніше "Телеграф" розповідав про саморобну РСЗВ "Партизан". Її зробили умільці на базі звичайного пікапа.