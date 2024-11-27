Маленька, мобільна та непомітна: як саморобна РСЗВ "Партизан" допомагає ЗСУ (відео)

Машина поки що існує в одиничному екземплярі, але в планах зібрати ще дві

Поле битви в Україні – це місце, де можна зустріти не лише перевірену роками техніку, а й унікальні зразки озброєнь. Наприклад, таку машину мають артилеристи 93-ї бригади.

Йдеться про мініатюрний "Град" на базі звичайного пікапа. Однак, на відміну від кустарних виробів, ця машина має гарну точність. Про роботу РСЗВ "Партизан" йдеться у відео, оприлюдненому у Youtube-каналі бригади.

Командир батареї з позивним "Давид" розповів, що установку робили самотужки за підтримки волонтерів. Направляючі військові взяли з трофейних БМ-21 ще 2022 року, звідти ж взято приціли. Це дозволяє використовувати звичайні 122-мм ракети до "Град".

"Багато людей не знали призначення реактивної артилерії. Вони просто брали трубу, незрозумілий пікап, на тяп-ляп робили. Ми до цього поставилися серйозно", — сказав "Давид".

Командир взводу реактивно-артилерійської батареї із позивним "Крава" каже, що машину вже тестували у бойових умовах. Стрільба велася по ворожих пілотах БПЛА та по мінометному розрахунку.

Він називає однією з головних переваг те, що машина компактніша, а тому її легше приховати від ворожих очей. Це дозволяє під’їхати ближче до лінії розмежування і завдати удару по цілях далі вглиб зайнятої ворогами території.

"Давид" додає, що машина поки що перебуває на стадії тестування, але згодом вона буде доведена до ідеалу і зможе завдавати противнику великих пошкоджень.

"Ми розуміємо ситуацію з боєприпасами, що не можна їх пускати на вітер, просто стріляти без жодного результату. Ні. Мені самому, як артилеристу, це не подобається. Мені подобається, що якщо ми робимо, то робимо це якісно", — додав. він.

Він каже, що після завершення тестування буде створено ще одну таку машину, а може й дві.

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