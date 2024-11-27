Маленькая, мобильная и незаметная: как самодельная РСЗО "Партизан" помогает ВСУ (видео)

Машина пока существует в единичном экземпляре, но в планах собрать еще две

Поле битвы в Украине это место, где можно встретить не только проверенную годами технику, но и уникальные образцы вооружений. Например, такая машина есть у артиллеристов 93-й бригады.

Речь идет о миниатюрном "Граде" на базе обычного пикапа. Однако в отличие от кустарных поделок, эта машина имеет хорошую точность. О работе РСЗО "Партизан" говорится в видео, обнародованном в Youtube-канале бригады.

Командир батареи с позывным "Давид" рассказал, что установку делали своими силами при поддержке волонтеров. Направляющие военные взяли с трофейных БМ-21 еще в 2022 году, оттуда же взяты прицелы. Это позволяет использовать обычные 122-мм ракеты к "Градам".

"Многие люди не знали предназначение реактивной артиллерии. Они просто брали трубу, непонятный пикап, на тяп-ляп делали. Мы к этому отнеслись серьезно", — сказал "Давид".

Командир взвода реактивно-артиллерийской батареи с позывным "Крава" говорит, что машину уже тестировали в боевых условиях. Стрельба велась по вражеским пилотам БПЛА и по минометному расчету.

Он называет одним из главных преимуществ то, что машина более компактная, а потому ее легче скрыть от вражеских глаз. Это же позволяет подъехать поближе к линии разграничения и нанести удар по целям дальше вглубь занятой врагами территории.

"Давид" добавляет, что машина пока находится на стадии тестирования, но со временем она будет доведена до идеала и сможет наносить противнику большие повреждения.

"Мы понимаем ситуацию с боеприпасами, что нельзя их пускать на ветер, просто стрельнуть без какого-либо результата. Нет. Мне самому, как артиллеристу, это не нравится. Мне нравится, что если мы делаем, то делаем это качественно", — добавил он.

Он говорит, что после завершения тестирования будет создана еще одна такая машина, а может и две.

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